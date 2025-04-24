Το ενδεχόμενο να καλέσει τις Βρυξέλλες να κινήσουν πειθαρχικές διαδικασίες κατά της Αθήνας εξετάζει η συνοριακή υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως δήλωσε στέλεχός της στο Politico και την Welt καθώς όπως υποστηρίζει υπάρχει μεγάλη απογοήτευση από τις επανειλημμένες απωθήσεις μεταναστών από την Ελλάδα.

Ο Υπεύθυνος Θεμελιωδών Δικαιωμάτων Jonas Grimheden, ο οποίος κάνει συστάσεις στο διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού, είπε ότι η συμπεριφορά της Ελλάδας έδωσε στη Frontex δύο επιλογές: είτε να αναστείλει την αποστολή της στη χώρα είτε να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Ελλάδας.

Ο Grimheden τόνισε, ωστόσο, ότι η διακοπή των εργασιών δεν θα εξυπηρετούσε καλύτερα την αποστολή του οργανισμού, επειδή πρέπει να υπάρχει εποπτεία της ελληνικής κυβέρνησης.

«Εάν η Frontex φύγει από την Ελλάδα, δεν θα υπήρχε πλέον κανένας τρόπος να μάθουμε πώς αντιμετωπίζουν οι αρχές τους αφιχθέντες μετανάστες. Η υπηρεσία διασφαλίζει την παρακολούθηση και τη διαφάνεια», είπε.

«Πρέπει να υπάρξει κάποιο είδος τιμωρίας. Η ίδια η Επιτροπή είναι σε θέση να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει κατά ενός κράτους μέλους», δήλωσε ο Grimheden. «Η Frontex δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα μόνη της».

Πρότεινε ότι η Επιτροπή θα μπορούσε να συνδέσει την πρόοδο της Ελλάδας στα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών με την πρόσβασή της σε κεφάλαια. Σε μια ακραία περίπτωση, εάν η Αθήνα συνεχίσει να αποφεύγει τις ευθύνες της έναντι των μεταναστών, η Επιτροπή θα μπορούσε να κινήσει νομικές διαδικασίες ενώπιον του Δικαστηρίου της ΕΕ.

Οι σκληρές αυτές δηλώσεις του Grimheden έρχονται μετά την απειλή του οργανισμού να περικόψει τη χρηματοδότηση για τα σκάφη της ακτοφυλακής, που συγχρηματοδοτούνται από τη Frontex, εκτός εάν οι Έλληνες εφαρμόσουν βασικές συστάσεις για τη μεταναστευτική πολιτική.

Η Επιτροπή δεν απάντησε σε επανειλημμένα αιτήματα για σχολιασμό.

Τον Μάιο του 2023, η ΕΕ κάλεσε την Ελλάδα να διερευνήσει καταγγελίες για εγκατάλειψη μεταναστών στη θάλασσα και απελάσεις.

Η Ελλάδα έχει επί του παρόντος 13 ανοιχτές υποθέσεις για εικαζόμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αφορούν μετανάστες, τον μεγαλύτερο αριθμό περιστατικών σε ολόκληρο το μπλοκ. Το 2024, σχεδόν το ένα τρίτο των 56 ανοιχτών υποθέσεων της Frontex αφορούσε τη χώρα.

«Η Ελλάδα παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημά μας όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα», δήλωσε ο Grimheden, ο οποίος είναι υπεύθυνος θεμελιωδών δικαιωμάτων της Frontex από το 2021.

Το 2023, ο Grimheden πρότεινε επίσης την προσωρινή αναστολή των δραστηριοτήτων του οργανισμού στην Ελλάδα λόγω παραβιάσεων των θεμελιωδών δικαιωμάτων, κάτι που μπορεί να κάνει βάσει του άρθρου 46.

Εάν ο οργανισμός αναστείλει την αποστολή του, ωστόσο, αυτό θα σήμαινε την απόσυρση πλοίων, συνοριοφυλάκων και αεροσκαφών από έναν από τους πιο πολυσύχναστους διαδρόμους μετανάστευσης στην Ευρώπη.

Πολλές από τις ανοιχτές υποθέσεις σχετίζονται με τα γνωστά pushback από Έλληνες αξιωματούχους. Η πρακτική αυτή είναι παράνομη σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και το διεθνές δίκαιο. Τον Ιανουάριο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκρινε τις ελληνικές αρχές ένοχες για συστηματικές απωθήσεις μεταναστών και για παραβίαση της νομοθεσίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη διαδικασία.

Τον Ιούνιο του 2023, εκατοντάδες μετανάστες πέθαναν στη θάλασσα όταν ένα αλιευτικό σκάφος βυθίστηκε στα ανοικτά των ακτών της νότιας χερσονήσου της Ελλάδας, ενώ προσπαθούσε να φτάσει στην Ευρώπη από τη Λιβύη. Ανεξάρτητη έρευνα του Συνηγόρου του Πολίτη συνέστησε πειθαρχική δίωξη σε οκτώ λιμενικούς που εμπλέκονται στο περιστατικό.

«Το ανθρωπιστικό έργο της ελληνικής ακτοφυλακής είναι αδιαμφισβήτητο και γι' αυτό ακριβώς αναγνωρίζεται ευρέως διαχρονικά», δήλωσε στο Politico ο υπεύθυνος Τύπου του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής Νικόλαος Αλεξίου.

«Σε περίπτωση πιθανών αποκλίσεων από την απαιτούμενη συμπεριφορά, ενεργοποιούνται μηχανισμοί εσωτερικής έρευνας και παρακολούθησης, ανεξάρτητα ή παράλληλα με τις δικαστικές διαδικασίες ή έρευνες που διεξάγονται από άλλες αρμόδιες αρχές. Η ελληνική ακτοφυλακή συνεργάζεται πλήρως με αυτές τις αρχές» τόνισε.





