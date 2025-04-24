Τροχαίο δυστύχημα στον Βόλο: Νεκρός 42χρονος μετά από σύγκρουση μηχανής με ΙΧ

Τροχαίο δυστύχημα με έναν 42χρονο νεκρό σημειώθηκε τα ξημερώματα στην οδό Λαρίσης, στον Βόλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του magnesianews.gr, το τροχαίο συνέβη περίπου 10 λεπτά πριν τα μεσάνυχτα, στην οδό Λαρίσης, στη συμβολή της με την οδό Υψηλάντου, όταν συγκρούστηκαν ένα δίκυκλο μεγάλου κυβισμού που οδηγούσε ο 42χρονος και κινούνταν από την περιοχή των Αγίων Αναργύρων προς τη Λαρίσης, με αυτοκίνητο που οδηγούσε 26χρονος Βολιώτης και το οποίο κινούνταν στην οδό Λαρίσης με κατεύθυνση προς Βόλο.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και επί τόπου έσπευσε ασθενοφόρο προκειμένου να μεταφέρει τον 42χρονο στο νοσοκομείο, όπου έγινε προσπάθεια να τον κρατήσουν στη ζωή, ωστόσο 2,5 περίπου ώρες αργότερα, εξέπνευσε.

Πηγή: skai.gr

