Αιματηρός καυγάς ανάμεσα σε DJs στη Ναύπακτο - Του έκοψε το αυτί για τα ποσοστά

Απίστευτες σκηνές εκτυλίχτηκαν στη Ναύπακτο, με δύο DJs να πιάνονται στα χέρια, με τον έναν δράστη να αρπάζει μαχαίρι και να τραυματίζει σοβαρά τον άλλο σοβαρά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του patrisnews.com, οι δύο άνδρες, ηλικίας περίπου 50 ετών, είχαν ραντεβού στο σπίτι του ενός για να συζητήσουν μια καλοκαιρινή συνεργασία. Όμως, όπως φαίνεται, τα σχέδια χάλασαν όταν έπεσε στο τραπέζι η κουβέντα για τα ποσοστά.

Ο καβγάς μεταφέρθηκε στον δρόμο. Εκεί, ο φερόμενος ως δράστης φέρεται να ανέβηκε στο διαμέρισμα, πήρε ένα μαχαίρι και επέστρεψε, επιτιθέμενος στον άλλο DJ με πρωτοφανή αγριότητα. Του κατάφερε χτύπημα στο αυτί, το οποίο -σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες- αποκόπηκε.

Το θύμα διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο του Ρίου, όπου οι γιατροί δίνουν μάχη για να συγκολλήσουν το αυτί.

Ο δράστης συνελήφθη άμεσα και κρατείται στο Αστυνομικό Τμήμα Ναυπάκτου στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.