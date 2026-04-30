Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για τον 89χρονο και την ένοπλη επίθεση σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο

Ανακοίνωση για την ένοπλη επίθεση στον ΕΦΚΑ και στο Πρωτοδικείο από τον 89χρονο, ο οποίος σήμερα προφυλακίστηκε μετά την απολογία του, εξέδωσε η Ελληνική Αστυνομία.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής σχηματίσθηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας σε βάρος 89χρονου ημεδαπού, για περιστατικά που έλαβαν χώρα σε κτίριο Ε.Φ.Κ.Α. και στο Πρωτοδικείο Αθηνών την Τρίτη, 28 Απριλίου 2026.

Η δικογραφία αφορά τα αδικήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση με χρήση και κατοχή πυροβόλου κυνηγετικού όπλου, φθοράς ξένης ιδιοκτησίας και διατάραξης λειτουργίας υπηρεσίας.

Ως προς το ιστορικό της υπόθεσης, πρωινές ώρες της Τρίτης, το Κέντρο της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής δέχθηκε κλήση για ένοπλη επίθεση σε τμήμα του Ε.Φ.Κ.Α. στην περιοχή των Πετραλώνων, ο δράστης της οποίας είχε ήδη αποχωρήσει. Άμεσα, αστυνομικοί μετέβησαν στο σημείο, όπου εντόπισαν έναν τραυματία και του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες.

Στη συνεχεία, το Κέντρο έλαβε κλήση για νέο ένοπλο συμβάν, στο Πρωτοδικείο Αθηνών, ο δράστης του οποίου είχε επίσης αποχωρήσει, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τεσσάρων (4) ατόμων.

Παράλληλα, συγγενικό πρόσωπο του δράστη γνωστοποίησε τα στοιχεία του σε αστυνομικούς, αναφέροντας ότι στο παρελθόν είχε νοσηλευθεί σε ψυχιατρική κλινική.

Όπως προέκυψε από την προανάκριση, ο κατηγορούμενος εισήλθε αρχικά στο κτίριο του Ε.Φ.Κ.Α., όπου πυροβόλησε δύο φορές με κυνηγετικό όπλο προς υπαλλήλους, τραυματίζοντας έναν εξ’ αυτών, ενώ στη συνέχεια μετέβη στο Πρωτοδικείο Αθηνών, όπου εισήλθε σε γραφείο στον ισόγειο χώρο και πυροβόλησε προς τους εργαζομένους, τραυματίζοντας ακόμη 4 άτομα.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στους ανωτέρω χώρους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το κυνηγετικό όπλο, 5 κάλυκες και χειρόγραφες σημειώσεις, ενώ οι χώροι εξερευνήθηκαν από αρμόδια συνεργεία της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι ο δράστης μετέβη στο κτίριο του Ε.Φ.Κ.Α. με επιβατηγό όχημα δημοσίας χρήσης, εντός του οποίου είχε αφήσει βαλίτσα με προσωπικά αντικείμενα και ιδιόχειρες σημειώσεις, η οποία κατασχέθηκε.

Από την Ελληνική Αστυνομία ενεργοποιήθηκαν άμεσα τα προβλεπόμενα επιχειρησιακά σχέδια, με τη διενέργεια ελέγχων στην ευρύτερη περιοχή και τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για τον περιορισμό της διαφυγής του δράστη, με κύρια προτεραιότητα τη διασφάλιση της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας των πολιτών.

Κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, απογευματινές ώρες ο 89χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη σε περιοχή της Πάτρας, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών.

Σε σωματικές έρευνες, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

περίστροφο,

14 φυσίγγια,

ακτοπλοϊκό εισιτήριο με προορισμό περιοχή της Ιταλίας,

300 ευρώ και

ιδιόχειρο σημείωμα.

Παράλληλα, σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία του, σε περιοχή της Αθήνας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, 2 αναδιπλούμενα μαχαίρια, απομίμηση όπλου (ρέπλικα) και ιδιόχειρες σημειώσεις.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

