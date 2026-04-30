Της Έλενας Γαλάρη

Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο 89χρονος κατηγορούμενος για την ένοπλη επίθεση σε βάρος των δικαστικών υπαλλήλων στο Πρωτοδικείο Αθηνών και κατά του υπαλλήλου του ΕΦΚΑ.

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας υποστήριζοντας ότι δεν ήθελε να σκοτώσει και γι αυτό πυροβόλησε στα πόδια. «Ήθελα μόνο να ταρακουνήσω τον ΕΦΚΑ. Θέλω να αποζημιώσω τα θύματα. Ζήτω συγγνώμη», είπε.

Ο συνήγορός του έχει αιτηθεί να οδηγηθεί σε ψυχιατρείο των φυλακών.

«Η κυρία ανακρίτρια που τον άκουσε λεπτομεριακά και η κυρία εισαγγελέας αποφάσισαν, την προσωρινή του κράτηση. Υποβλήθηκε αίτημα διενέργειας ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, η οποία θα γίνει τις επόμενες μέρες, διότι για να είμαι ακριβής και ειλικρινής, ζήτησα με βάση τον ισχύοντα νόμο, επειδή έχει υπερβεί το 70ό έτος ηλικίας και εναπόκειται στη δυνητική ευχέρεια του ανακριτή να κρατηθεί προσωρινά σε νοσηλευτικό ίδρυμα, δεδομένου ότι η υγεία του είναι ιδιαιτέρως επιβαρυμένη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο συνήγορός του, Βασίλης Νουλέζας.

Πηγή: skai.gr

