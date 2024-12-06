Λογαριασμός
Ξεκίνησε στο εφετείο η δίκη για την επίθεση με καυστικό υγρό κατά της Ιωάννας Παλιοσπύρου

Έχουν περάσει 4 χρόνια από την ημέρα της επίθεσης και η Ιωάννα Παλιοσπύρου θα συναντηθεί ξανά με την Έφη Κακαράντζουλα, τη γυναίκα που παραλίγο τη σκοτώσει 

Αναβιώνουν σήμερα στο Εφετείο οι φρικτές στιγμές της επίθεσης που δέχτηκε με καυστικό υγρό η Ιωάννα Παλιοσπύρου, τον Μάιο του 2020, στην Καλλιθέα.

Στο εδώλιο κάθεται για 2η φορά η δράστιδα της επίθεσης η οποία έχει καταδικαστεί πρωτόδικα σε 15 χρόνια κάθειρξη που την εκτίει στις φυλακές της Θήβας.

Σήμερα εκδικάζεται το αίτημα της Έφης Κακαράτζουλα για την αθώωσή ή τη μείωση της ποινής της.

Η Έφη Κακαράτζουλα, δράστιδα της επίθεση με βιτριόλι κατά της Ιωάννας Παλιοσπύρου, προσέρχεται στο εφετείο

Η κυρία Παλιοσπύρου μιλώντας στο Πρωινό του ΑΝΤ1 ανέφερε: «Δυστυχώς δεν είναι κάτι που μπορώ να αποφύγω αν και θα το ήθελα. Προφανώς δεν έχω ξεχάσει τι έγινε. Το βιώνω καθημερινά γιατί είναι καθημερινές οι δυσκολίες και οι συνέπειες. Προσπαθώ να μάθω να το διαχειρίζομαι. 

Εκείνη την ημέρα έγινε μια απόπειρα ανθρωποκτονίας εις βάρος μου. Είναι πολύ δύσκολο μετά από τόσο καιρό να το αντιληφθώ γιατί η δική μου λογική δεν μπορεί να το δεχτεί πώς κάποιος να σε κυνηγάει επίμονα για να σε σκοτώσει».

