Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ύστερα από σχετικό αίτημα του δημάρχου Στέλιου Αγγελούδη, προς το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης προκειμένου να «τρέξουν» πιο γρήγορα οι διαδικασίες για την εκταμίευση κονδυλίων, που αφορούν την αποκατάσταση των ζημιών στην πόλη.

Μέχρι στιγμής, έχουν υποβληθεί περίπου 10 αιτήματα για αποζημιώσεις από ιδιοκτήτες ΙΧ, που είδαν δέντρα να πέφτουν πάνω στα οχήματά τους, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Όπως ανέφερε στην εκπομπή «Μέρα με Χρώμα» στην ΕΡΤ3 ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης ενόψει και εορτών, η ανάγκη να προχωρήσουν όσο το δυνατόν συντομότερα οι διαδικασίες είναι ακόμα μεγαλύτερη.

«Η κήρυξη έκτακτης ανάγκης είναι μια τυπική διαδικασία, όχι για την αντιμετώπιση του φαινομένου αλλά για τη γρήγορη αποκατάσταση των ζημιών, την αποκομιδή των εκατοντάδων δέντρων, τον καθαρισμό της πόλης, τα μέτρα για κάποια νέα κακοκαιρία. Όλα αυτά οδήγησαν στο να ζητηθεί και η χρηματική υποστήριξη από το αρμόδιο υπουργείο», επισήμανε αρχικά ο Στ. Αγγελούδης.

«Δεν μπορώ να αφήσω την πόλη να πάει σε γιορτές, στην αγορά, που πρέπει να λειτουργήσει, έχοντας τις δυσκίνητες γραφειοκρατικές διαδικασίες, με τις οποίες θα πρέπει να μαζευτεί άμεσα το αποτύπωμα, που έχει αφήσει αυτή η μεγάλη θεομηνία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

