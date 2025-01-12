Φρεγάτα "ΥΔΡΑ": Στην Ερυθρά Θάλασσα για την Επιχείρηση ASPIDES - Φωτογραφίες

Στην ευρωπαϊκή Επιχείρηση ASPIDES, για την προστασία του θαλάσσιου εμπορίου από τις επιθέσεις των Χούθι της Υεμένης, στην Ερυθρά Θάλασσα, συμμετέχει η φρεγάτα "ΥΔΡΑ", η οποία απέπλευσε στις 7 Ιανουάριου από την Ελλάδα.

Στο πλοίο επιβαίνουν 200 άτομα πλήρωμα, συμπεριλαμβανομένων 18 ατόμων της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου του ΓΕΕΘΑ, οι οποίοι θα βρίσκονται στην αποστολή στην Ερυθρά Θάλλασα για 90 ημέρες, σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού.

«Καλωσορίζουμε την HS HYDRA και το πλήρωμά της, που θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην αποστολή μας υποστηρίζοντας την ελευθερία της ναυσιπλοΐας σε όλη την περιοχή λειτουργίας» αναφέρει σε ανάρτησή της η EUNAVFOR ASPIDES, τονίζοντας ότι παραμένει «δεσμευμένη να προασπίζει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, να προστατεύει τις ζωές των ναυτικών και τα παγκόσμια κοινά αγαθά».

We welcome HS HYDRA 🇬🇷 and her crew, who will play a crucial role in our mission by supporting the freedom of navigation throughout the area of operation.



EUNAVFOR ASPIDES remains committed to uphold the freedom of navigation, protect seafarers' lives and global common goods. pic.twitter.com/X4oyOTspe9 — EUNAVFOR ASPIDES (@EUNAVFORASPIDES) January 12, 2025

Είναι η 2η φορά που η φρεγάτα ΥΔΡΑ κλήθηκε να μετέχει σε αυτή την δύσκολη αποστολή.

Στην φρεγάτα έχουν προστεθεί ως επιπλέον οπλισμός το anti-drone σύστημα «Κένταυρος» που κατασκεύασαν οι ερευνητές της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας και που δοκιμάστηκε με επιτυχία στο πεδίο της Ερυθράς θάλασσας, καταρρίπτοντας Μη Επανδρωμένες εναέριες απειλές (drones-kamikaze) αλλά και “ρομποτικά πυροβόλα Shark των 20 χιλιοστών ως όπλα εγγύς προστασίας του πλοίου.

Να υπενθυμίσουμε ότι στην πρώτη αποστολή της η φρεγάτα ΥΔΡΑ είχε αποτρέψει επίθεση κατά εμπορικού πλοίου με drones, χρησιμοποιώντας το πυροβόλο των 5 ιντσών.

