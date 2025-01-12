Προβλήματα σε αφίξεις και αναχωρήσεις αεροσκαφών προκάλεσαν οι χαμηλές νεφώσεις και ο άνεμος στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης το πρωί.

Η προσγείωση αεροσκαφών που εκτελούσαν πρωινές πτήσεις από τη Μάλτα, τη Λάρνακα, την Κωνσταντινούπολη, τη Νυρεμβέργη, το Πόζναν, το Αμβούργο, την Αθήνα και το Ηράκλειο Κρήτης δεν κατέστη δυνατή.

Αρκετές πτήσεις ακυρώθηκαν ή καθυστέρησαν, αλλά από το μεσημέρι υπάρχουν μόνον καθυστερήσεις στο πρόγραμμα των αναχωρήσεων και αφίξεων στο αερολιμένα «Μακεδονία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

