Επίθεση σε 80χρονο για λίγα λεμόνια - «Οι γιατροί δεν είναι τόσο αισιόδοξοι», λέει η δικηγόρος του

Στην εντατική εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο 80χρονος άνδρας, ο οποίος δέχθηκε επίθεση όταν, στην προσπαθειά του να κόψει λίγα λεμόνια από δέντρο που βρισκόταν έξω από την οικία 65χρονου, ο άνδρας του επιτέθηκε στο κεφάλι.

Η δικηγόρος του 80χρονου Τιτίκα Μουράτογλου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Οι Δεκατιανοί» με τους Γιάννη Πιτταρά και Γιώργο Γρηγοριάδη, τόνισε ότι ο πελάτης της «νοσηλεύται στη ΜΕΘ και είναι ακόμα σε κρίσιμη κατάσταση», υπογραμμίζοντας ότι «οι γιατροί δεν είναι τόσο αισιόδοξοι».

Μάλιστα, η κ. Μουράτογλου επισήμανε ότι ο 65χρονος επισκέφθηκε το Θριάσιο Νοσοκομείο προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία της υγείας του 80χρονου και είπε στις κόρες του 80χρονου ότι θέλει να ζητήσει συγγνώμη.

«Όταν έγινε το συμβάν, δεν έμεινε καν να τον βοηθήσει. Έφυγε και γύρισε μετά από κάποια ώρα, όταν είχαν φτάσει οι πρώτες βοήθειες», είπε η δικηγόρος του 80χρονου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.