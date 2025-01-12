Χιονίζει από το πρωί στη Βόρεια Ελλάδα - Πού είναι υποχρεωτικές οι αλυσίδες

Χιονίζει από το πρωί στη Φλώρινα, την Κοζάνη και άλλες πόλεις της δυτικής Μακεδονίας και σε περιοχές της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Στην Κεντρική Μακεδονία, σύμφωνα με ενημέρωση από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση, υποχρεωτικός είναι ο εφοδιασμός όλων των οχημάτων με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα (εφόσον δεν φέρουν ειδικά ελαστικά) στο οδικό δίκτυο των περιφερειακών ενοτήτων Κιλκίς, Ημαθίας, Πέλλας, Πιερίας και Χαλκιδικής, καθώς και για το ορεινό και ημιορεινό οδικό δίκτυο της περιφερειακής ενότητας Σερρών, σύμφωνα με αποφάσεις των διευθύνσεων Αστυνομίας.

Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, απαραίτητος είναι ο εφοδιασμός των οχημάτων όλων των κατηγοριών με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα, για την κίνησή τους στο σύνολο του οδικού δικτύου της περιοχής ευθύνης της διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας, από τις 2 το μεσημέρι.

Υποχρεωτική είναι η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων ή άλλων αντιολισθητικών μέσων και για τα οχήματα που κινούνται στο ορεινό και ημιορεινό οδικό δίκτυο της περιφερειακής ενότητας Ξάνθης, από το ύψος του 4ου χλμ Ε.Ο. Ξάνθης-ελληνο-βουλγαρικών συνόρων, έως το ύψος των ορίων με νομό Δράμας και έως το ύψος των ελληνο-βουλγαρικών συνόρων.

Στη Δυτική Μακεδονία, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται αποκλειστικά με τη χρήση ειδικού τύπου ελαστικών ή αντιολισθητικών αλυσίδων:

στην Επαρχιακή οδό Καστοριάς-Φλώρινας (μέσω Βιτσίου), από το 18ο χλμ. έως το 28ο χλμ.

στην Επαρχιακή οδό Φλώρινας - Καστοριάς (μέσω Βιτσίου), από το 1ο χλμ. έως το 30ο χλμ.

στην Εθνική οδό Φλώρινας - Συνοριακού Σταθμού Κρυσταλλοπηγής, από το 1ο χλμ έως το 28ο χλμ.

στη Νέα Εθνική οδό Φλώρινας - Κοζάνης, από το 1ο χλμ έως το 28ο χλμ.

στην Παλαιά Εθνική οδό Φλώρινας - Κοζάνης (μέσω Κλειδιού), από το 1ο χλμ έως το 28ο χλμ.

στην Παλαιά Εθνική οδό Φλώρινας - Έδεσσας (μέσω Κέλλης), από το 17ο χλμ έως το 34ο χλμ.

στην Επαρχιακή οδό Αετού - Νυμφαίου, από το 1ο έως το 9ο χλμ.

από τον Α/Κ Φλώρινας έως το Ι/Κ Νίκης του αυτοκινητόδρομου Α-27

στην Εθνική οδό Φλώρινας - Νίκης, από το 1ο έως το 18ο χλμ, και

στο επαρχιακό και ορεινό οδικό δίκτυο του δήμου Φλώρινας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

