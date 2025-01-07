Στις 19:00 απέπλευσε, η φρεγάτα ΥΔΡΑ για την Ερυθρά θάλασσα και θα παραμείνει σε αυτό το απαιτητικό ναυτικό πεδίο για περίπου 90 ημέρες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το πλήρωμα των 200 στελεχών του πολεμικού ναυτικού της συγκεκριμένης φρεγάτας έχει ήδη την εμπειρία της ευρωπαϊκής επιχείρησης “ΑΣΠΙΔΕΣ”, μια και ήταν το πρώτο ελληνικό πολεμικό πλοίο που εντάχθηκε σε αυτή την αποστολή, στις 17 Φεβρουαρίου του 2024. Άρα για 2η φορά η φρεγάτα ΥΔΡΑ κλήθηκε να μετέχει σε αυτή την δύσκολη αποστολή σ’ ένα πεδίο που ενέχει κινδύνους, όπως έχει τονίσει κατ’ επανάληψη και η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής άμυνας σε δηλώσεις.

Στην φρεγάτα έχουν προστεθεί ως επιπλέον οπλισμός το anti-drone σύστημα “Κένταυρος” που κατασκεύασαν οι ερευνητές της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας και που δοκιμάστηκε με επιτυχία στο πεδίο της Ερυθράς θάλασσας, καταρρίπτοντας Μη Επανδρωμένες εναέριες απειλές (drones-kamikaze) αλλά και “ρομποτικά πυροβόλα Shark των 20 χιλιοστών ως όπλα εγγύς προστασίας του πλοίου.

Να υπενθυμίσουμε ότι στην πρώτη αποστολή της η φρεγάτα ΥΔΡΑ είχε αποτρέψει επίθεση κατά εμπορικού πλοίου με drones, χρησιμοποιώντας το πυροβόλο των 5 ιντσών.

Κάθε ελληνική φρεγάτα που μετέχει στην επιχείρηση της ΕΕ “ΑΣΠΙΔΕΣ” διανύει περίπου 20.000 ναυτικά μίλια ενώ το πλήρωμα των 200 ατόμων βρίσκεται για 90 ημέρες σε ύψιστο επίπεδο συναγερμού.

Στις περίπου 365 ημέρες ύπαρξης της επιχείρησης της ΕΕ “ΑΣΠΙΔΕΣ” τα πολεμικά πλοία των χωρών που μετέχουν έχουν αποτρέψει δεκάδες επιθέσεις από του αντάρτες Χούθι της Υεμένης, κατά εμπορικών πλοίων ευρωπαϊκών συμφερόντων.

