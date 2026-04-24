Για πρώτη φορά στο λιμάνι του Πειραιά κατέφθασε σήμερα (24/4/2026) η υπερσύγχρονη φρεγάτα «Κίμων», η οποία αποτελεί τη νέα ναυαρχίδα του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, συγκεντρώνοντας τα βλέμματα όσων βρίσκονταν στην περιοχή λόγω του εντυπωσιακού της μεγέθους και της παρουσίας της.

Ο κατάπλους της πρώτης ελληνικής Belharra στον Πειραιά συνδέεται με συγκεκριμένες εξελίξεις, καθώς αύριο το πρωί αναμένεται να την επισκεφθούν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, αναμένεται να επιβεβαιωθεί η ανανέωση της ελληνογαλλικής αμυντικής συμφωνίας που είχε συναφθεί το 2021, εξέλιξη με ιδιαίτερη βαρύτητα για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας των δύο χωρών στον τομέα της άμυνας.

Πηγή: skai.gr

