Για πρώτη φορά στο λιμάνι του Πειραιά κατέφθασε σήμερα (24/4/2026) η υπερσύγχρονη φρεγάτα «Κίμων», η οποία αποτελεί τη νέα ναυαρχίδα του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, συγκεντρώνοντας τα βλέμματα όσων βρίσκονταν στην περιοχή λόγω του εντυπωσιακού της μεγέθους και της παρουσίας της.
Ο κατάπλους της πρώτης ελληνικής Belharra στον Πειραιά συνδέεται με συγκεκριμένες εξελίξεις, καθώς αύριο το πρωί αναμένεται να την επισκεφθούν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.
Στο πλαίσιο της επίσκεψης, αναμένεται να επιβεβαιωθεί η ανανέωση της ελληνογαλλικής αμυντικής συμφωνίας που είχε συναφθεί το 2021, εξέλιξη με ιδιαίτερη βαρύτητα για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας των δύο χωρών στον τομέα της άμυνας.
- Άγιος Δημήτριος: Ράγισαν καρδιές στην κηδεία του 27χρονου που δολοφονήθηκε στο Πάρκο Ασυρμάτου
- Επιθεωρητές εργασίας κατέληξαν στο Α.Τ. Ομονοίας μετά από καταγγελία της Ζ. Κωνσταντοπούλου - Συνελήφθη ο ένας
- Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: Η έξοδος του φερόμενου δράστη και των 3 ακόμη συλληφθέντων από τη ΓΑΔΑ
