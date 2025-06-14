Φόβοι για αντισημιτικές επιθέσεις στην Αθήνα - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

Καθώς η βία στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται επικίνδυνα με τις εχθροπραξίες Ισραήλ - Ιράν, η ΕΛΑΣ καταρτίζει προληπτικό σχέδια αποτροπής πιθανόν επιθέσεων σε ισραηλινούς στόχους στην Ελλάδα.

Η αστυνομία μελετά έκτακτα μέτρα ασφαλείας για τουλάχιστον 20 στόχους (συναγωγές, εβραϊκά μνημεία, πρεσβείες, κατοικίες και γραφεία εταιρειών ισραηλινών συμφερόντων), αλλά και για την προστασία Ισραηλινών τουριστών που βρίσκονται στην Αθήνα και σε θέρετρα της χώρας ή και σε κρουαζιέρες.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega, οι ελληνικές αρχές φοβούνται ότι μπορεί να γίνουν αντισημιτικές επιθέσεις είτε από κάποιον ριζοσπαστικοποιημένο αλλοδαπό, «μοναχικό λύκο από τη Μέση Ανατολή είτε από αντιεξουσιαστές και ένοπλες οργανώσεις.

Υπενθυμίζεται ακόμα ότι την περίοδο 2013-1024 είχε αποκαλυφθεί ότι μέλη των μυστικών υπηρεσιών της δύναμης Κουτς των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν στρατολογούσαν άτομα από τη Μέση Ανατολή που ζουν στην Ελλάδα, με μικρή ποινική δραστηριότητα, προκειμένου να κάνουν επιθέσεις σε ισραηλινούς στόχους.

Πρόσφατα μάλιστα, είχε βρεθεί στο κινητό ενός τέτοιου ατόμου σχέδιο επίθεσης στην κατοικία ισραηλινού διπλωμάτη.

Ένα βασικό σενάριο είναι να χτυπηθεί η ισραηλινή πρεσβεία στη χώρα μας, όπως είχε γίνει το 2013 από την Ομάδα Λαϊκών Αγωνιστών. Επίσης, το 2024, σε έκρηξη που σημειώθηκε σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους όπου είχε σκοτωθεί ένας αντιεξουσιαστής, υπήρξαν αναφορές πως η βόμβα προοριζόταν για την ισραηλινή πρεσβεία.

Πηγή: skai.gr

