Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε σήμερα το απόγευμα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό του Ισράηλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, κατόπιν πρωτοβουλίας του δεύτερου.

Ο πρωθυπουργός επισήμανε την ανάγκη να υπάρξει αποκλιμάκωση. Αναγνώρισε ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο, υπογράμμισε, ωστόσο, ότι η λύση βρίσκεται στη διπλωματία κι ότι το τελευταίο που χρειάζεται η περιοχή είναι νέα μέτωπα ανάφλεξης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε εμφατικά την ανάγκη άμεσης εκεχειρίας στη Γάζα, απελευθέρωσης των ομήρων και απρόσκοπτης ροής της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.