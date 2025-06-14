Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε σήμερα το απόγευμα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό του Ισράηλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, κατόπιν πρωτοβουλίας του δεύτερου.
Ο πρωθυπουργός επισήμανε την ανάγκη να υπάρξει αποκλιμάκωση. Αναγνώρισε ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο, υπογράμμισε, ωστόσο, ότι η λύση βρίσκεται στη διπλωματία κι ότι το τελευταίο που χρειάζεται η περιοχή είναι νέα μέτωπα ανάφλεξης.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε εμφατικά την ανάγκη άμεσης εκεχειρίας στη Γάζα, απελευθέρωσης των ομήρων και απρόσκοπτης ροής της ανθρωπιστικής βοήθειας.
