Σε εξέλιξη είναι στο κέντρο της Αθήνας το Athens Pride (Παρέλαση Υπερηφάνειας), με τη συμμετοχή πλήθος κόσμου.

Με κεντρικό σύνθημα «Μετράμε», χιλιάδες πολίτες πλημμύρισαν το κέντρο της Αθήνας για να συμμετάσχουν στο Athens Pride, για να υποστηρίζουν τον αγώνα των ΛΟΑΤΚΙ+ για τα δικαιώματά τους.

Η φετινή διοργάνωση σηματοδοτεί την επέτειο των 20 χρόνων από το πρώτο Athens Pride, και στέλνει μήνυμα ενότητας, αντίστασης και υπεράσπισης των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Το παρών στη γιορτή έδωσε και ο Στέφανος Κασσελάκης με τον σύζυγό του, Τάιλερ Μακμπέθ αλλά και η Ελένη Λουκά η οποία εμφανίστηκε ανάμεσα στο πολύχρωμο, χαρούμενο πλήθος κρατώντας μία εικόνα του Ιησού, για να διαμαρτυρηθεί - για ακόμα μία φορά - για το Pride Athens και για την LGBTQ κοινότητα.

Μετά την πορεία ακολούθησαν συναυλίες στην κεντρική σκηνή, τις οποίες παρουσιάζει ο Γιώργος Καπουτζίδης, ενώ συμμετέχουν δημοφιλείς καλλιτέχνες, όπως η Γιώτα Νέγκα, ο Πάνος Βλάχος και η Κατερίνα Στικούδη.

Στο κέντρο της Αθήνας ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και διακοπές κυκλοφορίες στους δρόμους γύρω από τη Βουλή και την πλατεία Συντάγματος.

