Της Έλενας Γαλάρη

Βολές κατά των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων στην υπόθεση της Novartis, οι οποίοι «σύρθηκαν για να καταθέσουν εκβιαζόμενοι το πιθανότερο από ψηλά», αλλά και σε βάρος της τότε επικεφαλής της Εισαγγελίας κατά της Διαφθοράς Ελένης Τουλουπάκη, την οποία χαρακτήρισε «killer», εξαπέλυσε κατά την κατάθεσή του ο πρώην αντιπρόεδρος του φαρμακευτικού κολοσσού.

«Οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες ήταν πρόθυμα πιστόλια. Κάποιοι άλλοι τράβηξαν τη σκανδάλη», είπε ο μάρτυρας και ανέφερε ότι το «έργο ήταν πώς θα εξοντωθώ εγώ με εκβιασμούς για να ψευδομαρτυρήσω. Να πω ότι ο τάδε πολιτικός πήρε χρήματα».

Εισαγγελέας: Πως καταλάβατε αυτό τον μηχανισμό που περιγράφετε;

Μάρτυρας: Ήταν ξεκάθαρο. Με φώναξε η κυρία Τουλουπάκη τότε να μιλήσουμε, όχι να καταθέσω. Και εκεί παρουσία των δικηγόρων μου μού είπαν ότι καλό θα ήταν να δώσω ονόματα. Και μάλιστα και ποια ονόματα.

Εισαγγελέας: Δηλαδή σας πρότειναν να καταθέσετε για συγκεκριμένα ονόματα;

Μάρτυρας: Προφανώς. Από τους 10 πολιτικούς (για τους οποίους τελικά κατέθεσαν οι πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες) κάποιοι ήταν πιο...αγαπητοί για προφυλακίσεις.

Εισαγγελέας: Λέτε δηλαδή ότι σας φώναξαν να σας επιβάλουν να καταθέσετε για δωροδοκίες πολιτικών;

Μάρτυρας: Ναι ξεκάθαρα. Και ότι δεν θα περάσω καλά αν δεν πω αυτά που θέλουν.... Τα πολιτικά πρόσωπα και η Τουλουπάκη.

Ο Κωνσταντίνος Φρουζής αναφέρθηκε σε καθένα από τα πολιτικά πρόσωπα τους οποίους έχουν κατονομάσει οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες για δωροδοκία.

«Το δυσκολότερο δίδυμο για τις φαρμακευτικές δαπάνες, λόγω των μέτρων που είχαν λάβει, ήταν οι Σαμαράς – Βενιζέλος. Γεωργιάδης και Λοβέρδος ήταν οι πιο δύσκολοι αντίπαλοι. Επί των ημερών τους καταβαραθρώθηκε η φαρμακευτική δαπάνη. Με τον Αντώνη Σαμαρά δεν είχα ποτέ προσωπική επαφή μαζί του. Τον Ευάγγελο Βενιζέλο δεν τον γνώριζα , ενώ τον κ. Στουρνάρα τον γνώριζα από τον ΙΟΒΕ στο πλαίσιο του Παρατηρητηρίου Υγείας. Η σύζυγός του δεν έτυχε ποτέ ευνοϊκής μεταχείρισης από τη Novartis. Ο κ. Σαλμάς ήταν ένας υπουργός που έκανε τη δουλειά του ,αλλά δεν έκανε μεγάλες τομές και αλλαγές σε εμάς», είπε ο μάρτυρας, κάνοντας λόγο για «φαντασιώσεις» τα περί μεταφοράς χρημάτων με βαλίτσες στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Πρόκειται για ένα μυθιστόρημα γραμμένο από ένα κακό κειμενογράφο», είπε ο μάρτυρας.

Κατά την κατάθεσή του χαρακτήρισε τον Φιλίστωρα Δεστεμπασίδη «απαίσιο και θλιβερό ψευδομάρτυρα», ενώ για τη Μαρία Μαραγγέλη είπε ότι ήταν γραμματέας του, η οποία παρέμεινε στην εταιρεία, ακόμα και μετά που ο ίδιος έφυγε.

«Κατάλαβα ότι με έκλεβε για χρόνια. Έμπαινε στον λογαριασμό του γιου μου, έβαζε χρήματα στον λογαριασμό της και μετά πήγαινε και τα σήκωνε από τα ΑΤΜ. Στράφηκα εναντίον της. Η υπόθεση κράτησε επτά χρόνια και το αδίκημα παραγράφηκε».

Πηγή: skai.gr

