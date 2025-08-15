Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο βρίσκεται η φωτιά στον Μπάλα Αχαΐας, σύμφωνα με ενημέρωση της πυροσβεστικής.

Ενεργό μέτωπο υπάρχει σε δύσβατο σημείο στην περιοχή Καμπιά Χίου.

Δύο άτομα προσήχθησαν χθες αργά το απόγευμα στην Ασφάλεια Πατρών, τα οποία εντοπίστηκαν στην περιοχή του Μπάλα Πατρών, μετά την αναζωπύρωση της φωτιάς που εκδηλώθηκε τις απογευματινές ώρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αστυνομία προχώρησε στις προσαγωγές των δύο ατόμων έπειτα από μαρτυρίες που είχε στη διάθεσή της για τις κινήσεις τους στην περιοχή πριν εκδηλωθεί η αναζωπύρωση της πυρκαγιάς.

