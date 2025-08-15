Εορτολόγιο: Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία σήμερα

Σήμερα, Παρασκευή 15 Αυγούστου, τιμάται η Κοίμησις της Θεοτόκου.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι: Παναγιώτης, Πάνος, Πανούσος, Παναγής, Πανάγος, Γιώτης, Τάκης, Πανίκος, Παναγιώτα, Γιώτα, Παναγιούλα, Γιούλα, Παναγούλα, Πένυ, Νάγια, Πανυχρούλα, Δέσποινα, Δέσπω, Ντέπη, Πέπη, Ζέπω, Μαρία, Μαργέτα, Μαριέττα, Μαργετίνα, Μάρω, Μαριωρή, Μαρίκα, Μαριγώ, Μαριγούλα, Μαρούλα, Μαρίτσα, Μανιώ, Μαίρη, Μαρινίκη, Μυρέλλα, Μάνια, Μάρα, Μάριος, Γεσθημανή, Ιεσθημανή, Θεοτόκης, Θεοτοκία, Μαριάντζελα, Μαρινέλα, Ελεούσα, Λούση, Ελώνα, Ελλώνα, Ελόνα, Ηλιοστάλακτη, Καθολική, Κρυστάλλω, Κρουστάλλω, Κρουστάλω, Κρυσταλία, Κρυσταλλία, Κρουσταλένια, Πρέσβεια, Πρεσβεία, Συμέλα, Σιμέλα, Σουμελά.

Ανατολή ήλιου: 06:40 - Δύση ήλιου: 20:18- Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες και 38 λεπτά Σελήνη 21.2 ημερών

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.