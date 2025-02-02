Συναγερμός σήμανε λίγο πριν τις 5:00, τα ξημερώματα της Κυριακής στην Πυροσβεστική, λόγω φωτιάς που ξέσπασε σε διώροφη πολυκατοικία επί της οδού Μορέως στη Γλυφάδα.

Η Πυροσβεστική απεγκλώβισε δύο άτομα τα οποία αντιμετώπιζαν αναπνευστικά προβλήματα.

Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα και κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά.

Παράλληλα, η Πυροσβεστική απεγκλώβισε και ένα άτομο από μπαλκόνι, μετά από φωτιά μικρής έκτασης που ξέσπασε σε διαμέρισμα επί της οδού Γλαράκη, στον Άγιο Ελευθέριο.



