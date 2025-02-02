Συναγερμός σήμανε λίγο πριν τις 5:00, τα ξημερώματα της Κυριακής στην Πυροσβεστική, λόγω φωτιάς που ξέσπασε σε διώροφη πολυκατοικία επί της οδού Μορέως στη Γλυφάδα.
Η Πυροσβεστική απεγκλώβισε δύο άτομα τα οποία αντιμετώπιζαν αναπνευστικά προβλήματα.
Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα και κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά.
Παράλληλα, η Πυροσβεστική απεγκλώβισε και ένα άτομο από μπαλκόνι, μετά από φωτιά μικρής έκτασης που ξέσπασε σε διαμέρισμα επί της οδού Γλαράκη, στον Άγιο Ελευθέριο.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.