Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μεγάλη φωτιά στη Ζάκυνθο: Στις αυλές σπιτιών οι φλόγες, εκκενώθηκε ξενοδοχείο - Πύρινα μέτωπα σε Βόνιτσα, Άρτα, Πρέβεζα

Δύσκολη η σημερινή ημέρα - Το 112 έχει στείλει μηνύματα για εκκένωση οικισμών, ενώ στα μέτωπα επιχειρούν πολλές πυροσβεστικές δυνάμεις και εναέρια μέσα - Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Φωκίδα, καλύτερη η εικόνα στην Κεφαλονιά

UPDATE: 12:09
Φωτιά Ζάκυνθος

Δύσκολη είναι η σημερινή ημέρα, καθώς οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν από τα ξημερώματα έξι μέτωπα πυρκαγιών στη χώρα. Δύο φωτιές εκδηλώθηκαν τη νύχτα στην Κεφαλονιά και τη Βόνιτσα, ενώ νωρίς το πρωί συναγερμός σήμανε και σε Ζάκυνθο, Φωκίδα. Μετά τις 10 το πρωί φωτιά ξέσπασε στην Άρτα και στην Πρέβεζα. 

Μέσω του 112 έχουν σταλεί πολλά μηνύματα για εκκένωση οικισμών, ενώ στα μέτωπα επιχειρούν πολλές πυροσβεστικές δυνάμεις και εναέρια μέσα.

Δείτε live όλες τις εξελίξεις

Παρακαλώ περιμένετε...

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Πυρκαγιά Πυροσβεστική
0 0 Bookmark