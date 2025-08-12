Δύσκολη είναι η σημερινή ημέρα, καθώς οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν από τα ξημερώματα έξι μέτωπα πυρκαγιών στη χώρα. Δύο φωτιές εκδηλώθηκαν τη νύχτα στην Κεφαλονιά και τη Βόνιτσα, ενώ νωρίς το πρωί συναγερμός σήμανε και σε Ζάκυνθο, Φωκίδα. Μετά τις 10 το πρωί φωτιά ξέσπασε στην Άρτα και στην Πρέβεζα.

Μέσω του 112 έχουν σταλεί πολλά μηνύματα για εκκένωση οικισμών, ενώ στα μέτωπα επιχειρούν πολλές πυροσβεστικές δυνάμεις και εναέρια μέσα.

Δείτε live όλες τις εξελίξεις

