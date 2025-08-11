Λογαριασμός
Σε εξέλιξη έρευνες του λιμενικού για τον εντοπισμό αγνοούμενου κολυμβητή στην παραλία Δικέλλων Αλεξανδρούπολης

Στην έρευνα συμμετέχουν ένα πλοίο λιμενικού σώματος, ιδιωτικά σκάφη και ένα όχημα λιμενικού σώματος - ελληνικής ακτοφυλακής από ξηράς

Λιμενικό

Έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ από 1 πλοίο λιμενικού σώματος, ιδιωτικά σκάφη και 1 όχημα λιμενικού σώματος - ελληνικής ακτοφυλακής από ξηράς, προς εντοπισμό πιθανόν αγνοούμενοι κολυμβητή στη θαλάσσια περιοχή παραλίας Δικέλλων Αλεξανδρούπολης. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, στην περιοχή πνέουν ανατολικοί - βορειοανατολικοί άνεμοι 4-5 μποφόρ.

