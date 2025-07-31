Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3) προβλέπεται σήμερα Πέμπτη 31 Ιουλίου, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Συγκεκριμένα υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα για τις εξής περιοχές:

Αττική

Κύθηρα

Βοιωτία

Εύβοια

Φωκίδα

Αιτωλοακαρνανία

Άρτα

Θεσπρωτία

Πρέβεζα

Χαλκιδική

Άγιο Όρος

Έβρος

Αργολίδα

Κορινθία

Μεσσηνία

Λακωνία

Ηλεία

Β.Α Αιγαίο

Κρήτη

Κάρπαθος

Κάσος

Ρόδος

Σκύρος

Φθιώτιδα

Αχαΐα

Αρκαδία

Πηγή: skai.gr

