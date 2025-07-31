Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παραμένει υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 3) σήμερα Πέμπτη – Ποιες περιοχές αφορά

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3) προβλέπεται σήμερα Πέμπτη 31 Ιουλίου - Μεταξύ των περιοχών συγκαταλέγεται και η Αττική

φωτιά

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3) προβλέπεται σήμερα Πέμπτη 31 Ιουλίου, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Συγκεκριμένα υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα για τις εξής περιοχές:

  • Αττική
  • Κύθηρα
  • Βοιωτία
  • Εύβοια
  • Φωκίδα
  • Αιτωλοακαρνανία
  • Άρτα
  • Θεσπρωτία
  • Πρέβεζα
  • Χαλκιδική
  • Άγιο Όρος
  • Έβρος
  • Αργολίδα
  • Κορινθία
  • Μεσσηνία
  • Λακωνία
  • Ηλεία
  • Β.Α Αιγαίο
  • Κρήτη
  • Κάρπαθος
  • Κάσος
  • Ρόδος
  • Σκύρος
  • Φθιώτιδα
  • Αχαΐα
  • Αρκαδία
Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Φωτιές Πολιτική Προστασία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark