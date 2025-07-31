Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3) προβλέπεται σήμερα Πέμπτη 31 Ιουλίου, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
Συγκεκριμένα υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα για τις εξής περιοχές:
- Αττική
- Κύθηρα
- Βοιωτία
- Εύβοια
- Φωκίδα
- Αιτωλοακαρνανία
- Άρτα
- Θεσπρωτία
- Πρέβεζα
- Χαλκιδική
- Άγιο Όρος
- Έβρος
- Αργολίδα
- Κορινθία
- Μεσσηνία
- Λακωνία
- Ηλεία
- Β.Α Αιγαίο
- Κρήτη
- Κάρπαθος
- Κάσος
- Ρόδος
- Σκύρος
- Φθιώτιδα
- Αχαΐα
- Αρκαδία
⚠️ Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου 🔥για αύριο Πέμπτη 31/07— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 30, 2025
🟡 Υψηλός κίνδυνος 3️⃣σε:
📍#Αττική & #Κύθηρα #Βοιωτία #Εύβοια #Φωκίδα #Αιτωλοακαρνανία #Άρτα #Θεσπρωτία #Πρέβεζα
📍#Χαλκιδική & #Άγιο_Όρος #Έβρο
📍#Αργολίδα #Κορινθία #Μεσσηνία #Λακωνία #Ηλεία
📍νησιά #Ιόνιο & Β.Α #Αιγαίο… pic.twitter.com/hN037eZLHN
