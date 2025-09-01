Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αγρίνιο: Φωτιά τώρα στην περιοχή Σκάλωμα

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 14 πυροσβέστες με 6 οχήματα και 2 αεροσκάφη

Φωτιά Αγρίνιο

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σκάλωμα Αγρινίου.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 14 πυροσβέστες με 6 οχήματα και 2 αεροσκάφη.

Συνδρομή από μηχάνημα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Αγρίνιο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark