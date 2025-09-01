Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σκάλωμα Αγρινίου.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 14 πυροσβέστες με 6 οχήματα και 2 αεροσκάφη.

Συνδρομή από μηχάνημα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σκάλωμα Αγρινίου. Κινητοποιήθηκαν 14 #πυροσβέστες με 6 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από μηχάνημα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 1, 2025

Πηγή: skai.gr

