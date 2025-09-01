Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σκάλωμα Αγρινίου.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 14 πυροσβέστες με 6 οχήματα και 2 αεροσκάφη.
Συνδρομή από μηχάνημα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.
