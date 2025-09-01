Του Δημήτρη Κολιομιχάλη

Δύσκολα μπαίνει ο Σεπτέμβριος για τους οδηγούς που μετακινούνται σε κεντρικούς δρόμους και λεωφόρους του λεκανοπεδίου Αττικής.

Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, σημειώνονται αυτήν την ώρα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, κυρίως στο ανοδικό ρεύμα, από το ύψος του Αιγάλεω προς τη Νέα Χαλκηδόνα, λόγω τροχαίου που σημειώθηκε νωρίτερα.

Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στον ανοδικό άξονα Συγγρού - Αρδηττού - Βασιλέως Κωνσταντίνου, στις λεωφόρους Σχιστού και Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Παλατάκι Χαΐδαρίου προς την Κηφισού, στην ανηφόρα της Κατεχάκη προς Καρέα, στη Σταδίου, στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη προς Ψυχικό, καθώς και στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο από το ύψος του κόμβου Φυλής προς τον κόμβο Ηρακλείου.

Πηγή: skai.gr

