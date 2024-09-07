Φωτιά τώρα στην Ξάνθη

Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε δάσος στην Τ.Κ. Θερμών του δήμου Μύκης, στην Ξάνθη.

Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου και 5 οχήματα.

Επιπλέον, κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Τ.Κ. Θερμών, του δήμου Μύκης, #Ξάνθη.

Κινητοποιήθηκαν 20 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου, 5 οχήματα και 2 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 7, 2024

Πηγή: skai.gr

