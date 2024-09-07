Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Φωτιά στην Ξάνθη

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει στην Ξάνθη

Φωτιά τώρα στην Ξάνθη

Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε δάσος στην Τ.Κ. Θερμών του δήμου Μύκης, στην Ξάνθη.

Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου και 5 οχήματα.

Επιπλέον, κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Τώρα Φωτιά Πυρκαγιά Ξάνθη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark