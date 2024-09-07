ΔΕΘ 2024: Τι θα δείτε στο περίπτερο της τιμώμενης Γερμανίας

Με τιμώμενη χώρα τη Γερμανία, η 88η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης άνοιξε σήμερα τις πύλες και μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, αναμένεται να αποτελέσει πόλο έλξης για τους Θεσσαλονικείς αλλά και τους επισκέπτες της πόλης.

Η Γερμανία συμμετέχει με 135 επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς. Η αποστολή της χώρας ξεπερνά τα 400 άτομα και επικεφαλής είναι ο Αντικαγκελάριος της γερμανικής κυβέρνησης Dr. Robert Habeck ενώ η γερμανική συμμετοχή φιλοξενείται –ως είθισται- στο περίπτερο 13 του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης.

Στο περίπτερο 13, συνολικής επιφάνειας 6.000 τ.μ. και με σύνθημα «Hallo Ελλάδα», η γερμανική συμμετοχή στη φετινή Έκθεση είναι η μεγαλύτερη συμμετοχή της χώρας σε έκθεση στο εξωτερικό τα τελευταία 25 χρόνια. Επιχειρήσεις – κολοσσοί στον κλάδο τους από τη Γερμανία δίνουν δυναμικό «παρών» στην Έκθεση και περιμένουν από τους επισκέπτες να τους γνωρίσουν.

Παράλληλα, ξεχωριστή θέση στο περίπτερο της Γερμανίας έχει το stand της Λειψίας, της γερμανικής πόλης η οποία είναι αδελφοποιημένη με τη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα με τη βοήθεια της τεχνολογίας, μπορείτε να γνωρίσετε τη Λειψίας μέσω VR.

Η πρωτοποριακή συμμετοχή της Γερμανικής Σχολής Θεσσαλονίκης

Στο περίπτερο της Γερμανίας, φιλοξενείται και η Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης. Μετρά 130 χρόνια παράδοσης στην εκπαίδευση και φέτος καινοτομεί με τη συμμετοχή της στην 88η ΔΕΘ, παρουσιάζοντας την «Anna», το πρώτο AI-Avatar Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στην Ελλάδα.

Η «Anna», ένας χαρακτήρας τεχνητής νοημοσύνης με ανθρώπινα χαρακτηριστικά, επικοινωνεί σε άπταιστα ελληνικά μεταδίδοντας το πνεύμα της Γερμανικής Σχολής Θεσσαλονίκης. Οι επισκέπτες του stand του εκπαιδευτικού ιδρύματος, μπορούν να τη ρωτήσουν οποιαδήποτε πληροφορία επιθυμούν να μάθουν για αυτό, και εκείνη θα τους δώσει τα «φώτα» της.

Όπως ανέφερε στο thestival.gr ο συντονιστής της ανώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας της Γερμανικής Σχολής και φιλόλογος του εκπαιδευτηρίου, Γιάννης Ισαακίδης, η «Anna» παρουσιάζεται για πρώτη φορά στη φετινή έκθεση.

«Στόχος είναι η Anna να βρίσκεται σύντομα στις εγκαταστάσεις της Γερμανικής Σχολής, έτσι ώστε να παρέχει πληροφορίες στους επισκέπτες», σημείωσε λέγοντας πως μελλοντικά η «Anna» θα είναι σίγουρα δίγλωσση, αφού θα μπορεί να απαντάει και σε άπταιστα γερμανικά!

«Guten Appetit» με γερμανικές λιχουδιές

Στο περίπτερο 13, σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο, έχει στηθεί ένα καλαίσθητο εστιατόριο με γερμανικό αέρα και φυσικά γερμανικές λιχουδιές, τις οποίες μπορείτε να απολαύσετε μαζί με ένα ποτήρι παγωμένης μπύρας. Guten Appetit λοιπόν, ελληνιστί, καλή όρεξη!

Ένα περίπτερο με πράσινο αποτύπωμα

Το περίπτερο 13 όπου φιλοξενείται η συμμετοχή της Γερμανίας, είναι ένας χώρος εξαιρετικά αφαιρετικός, βιοκλιματικός όπου κυριαρχούν οι τόνοι του ξύλου και όσοι το επισκεφτούν θα δουν από κοντά την εντυπωσιακή κατασκευή.

Η εκθεσιακή συμμετοχή της Τιμώμενης Χώρας θα πλαισιωθεί από ένα ευρύ πρόγραμμα θεματικών ημερών με ενδιαφέρουσες διαλέξεις, συμπόσια και συναντήσεις B2B, όπου θα αναδειχθούν μεταξύ άλλων οι κλάδοι των logistics-μεταφορών, της βιομηχανίας υγείας-ιατρικής τεχνολογίας-φαρμακευτικών, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας-περιβαλλοντικής τεχνολογίας-αειφορίας, της εκπαίδευσης-έρευνας και της ψηφιακής οικονομίας-νεοφυών επιχειρήσεων.

Εκπαιδευτικές δράσεις, networking events και εταιρικές παρουσιάσεις, όπως επίσης και ένα πολιτιστικό πρόγραμμα με εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη, θα πλαισιώνουν τη συμμετοχή της Τιμώμενης Χώρας στην 88η ΔΕΘ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.