Ξυλοδαρμός Ελληνοκαναδού στην Κρήτη: Προσωρινά κρατούμενοι οι 2 κατηγορούμενοι

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, οι δύο κατηγορούμενοι ηλικίας 31 και 32 ετών, για τον ξυλοδαρμό 49χρονου Ελληνοκαναδού τα ξημερώματα της 16ης Ιουλίου.

Το βίαιο περιστατικό είχε σημειωθεί έξω από νυχτερινό μαγαζί στο κέντρο του Ηρακλείου, με τον 49χρονο να τραυματίζεται και η κατάληξη να είναι η πολυήμερη νοσηλεία του στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την συνήγορο υπεράσπισής τους Αλεξάνδρα Σπανάκη, οι δυο κατηγορούμενοι ισχυρίστηκαν ότι σε καμία περίπτωση δεν είχαν ανθρωποκτόνο πρόθεση, ούτε καν πρόθεση να του προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό, ενώ υποστήριξαν πως αν και του ζήτησαν αρκετές φορές συγνώμη επειδή κατά λάθος τον έκαψαν στο χέρι με καύτρα από τσιγάρο, ο ίδιος δεν τη δέχθηκε και ήταν αυτός, όπως τόνισαν, που προκάλεσε τη συμπλοκή.

Η συνήγορός τους μάλιστα αναφέρθηκε σε τραύματα που δεν είχαν τη σοβαρότητα που υποστηρίχθηκε και δημοσιοποιήθηκε από την πρώτη στιγμή, ενώ σημείωσε ότι στην υπόθεση αποτελεί απορία, γιατί δεν έχουν ταυτοποιηθεί τα άλλα άτομα που είχαν εμπλοκή και ο βαθμός της συμμετοχής τους, έχει καταγραφεί και σε βίντεο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

