Φωτιά ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων, στη Σάμο.

Η πυρκαγιά ξέσπασε από αδιευκρίνιστη μέχρι στιγμής αιτία, με τους καπνούς να γίνονται ορατοί από την πόλη. Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σάμου, οι οποίες επιχειρούν για τον έλεγχο και την κατάσβεση της φωτιάς.

Στην επιχείρηση συνδράμουν και οχήματα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), τα οποία παρέχουν υποστήριξη με χωματουργικά μηχανήματα για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πυρκαγιάς και την κάλυψη των εστιών με χώμα, αναφέρει το samos24.

Πηγή: skai.gr

