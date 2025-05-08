Στον εισαγγελέα θα παρουσιαστεί σήμερα, Πέμπτη, ο 36χρονος που συνελήφθη για την υπόθεση της έκρηξης σε υποκατάστημα τράπεζας στη Θεσσαλονίκη.

Ο ύποπτος συνελήφθη χτες στον Πειραιά και έχει μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη.

Ο 36χρονος φέρεται να είχε νοικιάσει το διαμέρισμα στο οποίο διέμενε η 39χρονη από τη Γεωργία η οποία σκοτώθηκε όταν έσκασε η βόμβα που τοποθέτησε έξω από τράπεζα στη συμβολή των οδών Αγίου Δημητρίου και Πλάτωνος.

Το διαμέρισμα εντοπίστηκε μέσω ενός σημειώματος που είχε στην κατοχή της η 39χρονη, καθώς και από τα κλειδιά που βρέθηκαν στην τσάντα της.

Η αστυνομία έκανε έρευνα συνολικά σε τέσσερα σπίτια μέχρι να τον εντοπίσει τελικά σε ένα σπίτι στην περιοχή του Πειραιά όπου τον φιλοξενούσε μια φίλη του, η οποία σύμφωνα με αστυνομικές πηγές δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, ο 36χρονος γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Κερατσίνι, αλλά κάποια στιγμή μετακόμισε σε φίλους του στη Θεσσαλονίκη.

Ο 36χρονος ενοικιαστής του διαμερίσματος που είχε δώσει το ονοματεπώνυμο του, σύμφωνα με πληροφορίες έχει συλληφθεί στο παρελθόν για ναρκωτικά και απάτη με υπολογιστή. Ήταν δηλωμένος ως άστεγος και ζούσε σε δομή της πόλης.

Στο διαμέρισμα που είχε νοικιάσει μαζί με την 38χρονη, βρέθηκαν ένα κιλό ζελατοδυναμίτιδα και πυροκροτητές.

Το χρονικό

Η ισχυρή έκρηξη, που αναστάτωσε τη γειτονιά και προκάλεσε υλικές ζημιές σε γύρω καταστήματα και σπίτια, σημειώθηκε γύρω στις 5:30 τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου, έξω από κατάστημα τράπεζας.

Αμέσως στο σημείο έφτασε η αστυνομία όπου και βρήκε τη 39χρονη αιμόφυρτη στον δρόμο. Αν και αρχικά όλοι νόμιζαν πως η γυναίκα που βρισκόταν στο σημείο ήταν θύμα, στη συνέχεια και έπειτα από έρευνες διαπίστωσαν ότι εκείνη άφησε τον μηχανισμό.

Από κάμερες ασφαλείας που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές και μελετάνε λεπτομερώς προκειμένου να καταγράψουν τις κινήσεις της 39χρονης πριν φτάσει στο σημείο της έκρηξης, διαπιστώθηκε ότι η γυναίκα άφησε τον μηχανισμό και στη συνέχεια έφυγε.

Ωστόσο, λίγα λεπτά αργότερα επέστρεψε και πάλι, καθώς διαπίστωσε ότι δεν λειτουργούσε το φιτίλι. Εκείνη τη στιγμή σημειώθηκε η έκρηξη και η γυναίκα τραυματίστηκε θανάσιμα.

Αρχικά της έγινε ΚΑΡΠΑ, στη συνέχεια διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο. Ωστόσο, λίγο αργότερα κατέληξε.

Αν και οι διωκτικές αρχές στρέφονταν αρχικά στο σενάριο πως η 39χρονη προσπαθούσε να ανατινάξει το ΑΤΜ για να αφαιρέσει κασετίνες με χρήματα, εντούτοις, η ποσότητα του εκρηκτικού υλικού που εντοπίστηκε στον μηχανισμό ήταν τόσο μεγάλη, που δεν δικαιολογεί αυτήν την ενέργεια, λένε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.