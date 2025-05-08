Στον εισαγγελέα οι 28 της ακροδεξιάς εγκληματικής οργάνωσης

Ενώπιον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 28 συλληφθέντες που κατηγορούνται ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης, η οποία δρούσε υπό τον «μανδύα» ακροδεξιάς συλλογικότητας, διαπράττοντας βιαιοπραγίες με ρατσιστικά χαρακτηριστικά, ληστείες, κλοπές και μία σειρά από άλλες παράνομες πράξεις.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες, μέλη της ακροδεξιάς οργάνωσης με την ονομασία «Εθνικιστική Νεολαία Θεσσαλονίκης» ή «DEFEND SALONICA», βρίσκονται αρκετοί ανήλικοι που «στρατολογούνταν» από τα παλαιότερα, ενήλικα μέλη της. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι μισοί περίπου από τους συλληφθέντες είναι ανήλικοι, ενώ ένας ακόμη ανήλικος ταυτοποιήθηκε, αλλά δεν συνελήφθη διότι βρίσκεται στο εξωτερικό.

Οι συλλήψεις έγιναν χθες κατά τη διάρκεια μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης στη Θεσσαλονίκη. Από την πολύμηνη έρευνα που προηγήθηκε ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή τους -είτε ως φυσικοί ή ηθικοί αυτουργοί είτε ως απλοί συνεργοί- σε αξιόποινες πράξεις που τελέστηκαν από τον περασμένο Σεπτέμβριο έως τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους.

Πληροφορίες, πάντως, αναφέρουν ότι μέλη της απασχόλησαν τις Αρχές και σε παλιότερα περιστατικά, όπως τον Σεπτέμβριο του 2021 στη δυτική Θεσσαλονίκη, όταν μέλη φοιτητικών παρατάξεων δέχθηκαν επίθεση κατά τη διάρκεια αντιρατσιστικής διαμαρτυρίας έξω από σχολείο.

Από την πολύμηνη αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι τα εμπλεκόμενα πρόσωπα χρησιμοποιούσαν συγκεκριμένη διαδικτυακή πλατφόρμα για τις μεταξύ τους επικοινωνίες, ενώ διατηρούσαν πολλούς λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσω των οποίων σε αρκετές περιπτώσεις προέβαλαν την ακροδεξιά ρητορική τους αλλά και τα «κατορθώματα» τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

