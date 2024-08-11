Ωρωπός: Συνελήφθη ηλικιωμένη για εμπρησμό από πρόθεση και κατ' εξακολούθηση

Συνελήφθη χθες, 10 Αυγούστου 2024, από Αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), σε συνεργασία με ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Οινοφύτων στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ηλικιωμένη ημεδαπή, ως υπαίτια πρόκλησης πυρκαγιάς σε ξηρά χόρτα σε οικοπεδικό χώρο, από πρόθεση και κατ’ εξακολούθηση και συγκεκριμένα για δυο (2) πυρκαγιές στις 06 και στις 10 Αυγούστου 2024, στην περιοχή Ασπροχώρι του Ωρωπού Αττικής και της επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 5.413,50€.

Η ανωτέρω οδηγήθηκε σήμερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί στον κ. Ανακριτή την Τετάρτη 14 Αυγούστου 2024

Πηγή: skai.gr

