Μέγαρα: Φωτιά στο Νέο Μάζι Μεγάρων

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική λίγο πριν τις 3:00 το μεσημέρι λόγω φωτιάς που έχει ξεσπάσει στα Μέγαρα και συγκεκριμένα στην περιοχή Αιγειρούσες.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Σύμφωνα με πληροφορίες από αξιόπιστες πηγές, ένα άτομο, κάτοικος της περιοχής, έχει υποστεί εγκαύματα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες έχουν υποστεί ζημιές τέσσερα σπίτια.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Οπως τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, πύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης, σε έκτακτη ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε, η φωτιά λίγο πριν τις 18:00 είχε περιοριστεί.

Πρόσθεσε ότι επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν μέχρι την πλήρη κατάσβεσή της.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά καίει πυκνή βλάστηση σε δασική έκταση, ενώ οι κάτοικοι της περιοχής Νέο Μάζι Μεγάρων έλαβαν μήνυμα από το 112 που τους καλεί να απομακρυνθούν προς Αιγειρούσες.

Λίγο μετά τις 16:30 η φορά του ανέμου έστειλε τη φωτιά στο βουνό ενώ νωρίτερα η φορά της ήταν προς κατοικημένη περιοχή.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα και εθελοντές,ενώ από αέρος δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Στη μάχη συνδράμουν υδροφόρες των ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

#Πυρκαγια σε δασική έκταση στην περιοχή Αιγειρούσες Μεγάρων Αττικής. Επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 2 Α/Φ, 2 Ε/Π και εθελοντές. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2024

«Έχουν ήδη καεί κάποια σπίτια και κινδυνεύουν σπίτια» ανέφερε πριν από λίγο στον ΣΚΑΪ 100,3 , ο δήμαρχος Μεγαρέων Παναγιώτης Μαργέτης Δήμαρχος Μεγαρέων για τη φωτιά που μαίνεται στην περιοχή.

Η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική και σε αρκετές περιοχές του λεκανοπεδίου με τους καπνούς και το πύρινο μέτωπο να είναι ορατό από αρκετά σημεία της Αττικής.

Χαρακτηριστική είναι φωτογραφία που τραβήχτηκε πριν από λίγη ώρα στον Χολαργό.

Δεδομένων των συνθηκών, ανάρτηση υπενθύμισης των μέτρων εισπνοής καπνού και στάχτης έκανε η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, στο Facebook.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Εξαιτίας της φωτιάς που έχει ξεσπάσει πραγματοποιούνται οι εξής κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

1)ΠAPAΛIAKH AΛEΠOXΩPIOY-ΣXINOY KAI ΔPOMOΣ MAZIOY ΠPOΣ OIKIΣMO NEO MAZI 2)ΠAPAΛIAKH AΛEΠOXΩPIOY-ΣXINOY KAI ANΩNYMH OΔOΣ ΠPOΣ THN IEPA MONH AΓIOY MAKPYNOY.3)ΠEPIΦEPEIAKH OΔOΣ MEΓAPΩN-AIΓEIPOYΣEΣ ΣTO PEYMA ΠPOΣ AIΓEIPOYΣEΣ AΠO THN ΘEΣH ΔIΣTPATA.4)ΠAPAΛIAKH AΛEΠOXΩPIOY-ΣXINOY ΣTO PEYMA ΠPOΣ ΣXINO ΣTO YΨOΣ TOY KATAΣTHMATOΣ AIΓEIPOYΣEΣ ΣTHN ΠEPIOXH TOY AΛEΠOXΩPIOY.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.