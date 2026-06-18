Ο Γιρένκι έγινε ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής στο Τορόντο! Με ένα ψύχραιμο τελείωμα στο 90'+5', χάρισε στην Γκάνα μια νίκη που έμοιαζε να ξεφεύγει, επικρατώντας 1-0 του Παναμά στην πρεμιέρα του 12ου ομίλου του Μουντιάλ 2026.

Η ομάδα του 73χρονου Κάρλος Κεϊρόζ δυσκολεύτηκε να βρει ρυθμό στο πρώτο μέρος, όμως στο δεύτερο ανέβασε στροφές, πίεσε και τελικά δικαιώθηκε με ένα γκολ που ήρθε κυριολεκτικά στην τελευταία φάση.

Η Γκάνα ξεκίνησε την πορεία της στο Μουντιάλ με τον πιο δραματικό τρόπο. Σε ένα ματς που έμοιαζε να οδηγείται μοιραία στην ισοπαλία, οι Αφρικανοί έμειναν πιστοί στο πλάνο τους, πίεσαν μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο και δικαιώθηκαν με μια φάση που ξεσήκωσε το Τορόντο. Ο Παναμάς είχε χτίσει ένα ατσάλινο αμυντικό τείχος, όμως στο φινάλε λύγισε από την αποφασιστικότητα και την ταχύτητα των «Μαύρων Αστεριών».

To ματς

Ο Παναμάς μπήκε με θάρρος και στο 2' άγγιξε το γκολ: Ο Γουότερμαν εκτέλεσε στην κίνηση μετά από σέντρα του Μουρίγιο, όμως ο Ζίγκι έπεσε σωτήρια και κράτησε το μηδέν. Το παιχνίδι είχε ένταση αλλά λίγες καθαρές φάσεις, με το πρώτο cooling break να συνοδεύεται από… αποδοκιμασίες, αφού η βροχή έκανε την παύση να μοιάζει αχρείαστη.

Στο 60' ο Μαρτίνες δοκίμασε το πόδι του από πλάγια, με την μπάλα να βρίσκει κόντρα και να φεύγει κόρνερ -η εξέδρα μάλιστα νόμιζε πως είχε μπει γκολ. Η Γκάνα άρχισε να ανεβάζει ρυθμό. Στο 65' ο Σεμένιο έβγαλε χαμηλή σέντρα, ο Αγιού έκανε προβολή στο δεύτερο δοκάρι, αλλά ο Ράμος πρόλαβε και έσωσε τον Παναμά από βέβαιο 1-0. Δύο λεπτά αργότερα, ο ίδιος ο Ράμος απείλησε με σουτ, όμως η μπάλα έφυγε άουτ.

Το δεύτερο cooling break έγινε επίσης δεκτό με γκρίνια από την εξέδρα, που ήθελε να συνεχιστεί ο ρυθμός. Στο 73' ο Αντζετέι πήρε κεφαλιά μετά από στημένο, αλλά δεν μπόρεσε να κατευθύνει την μπάλα προς την εστία.

Και ενώ όλα έδειχναν 0-0, η Γκάνα μίλησε στο τέλος.

Στο 90'+5', ο Σεμένιο έβγαλε υπέροχη κάθετη στον Ασάντε, εκείνος μπήκε στην περιοχή και γύρισε ιδανικά από αριστερά. Ο Γιρένκι πετάχτηκε στο πρώτο δοκάρι και με κοντινό τελείωμα έγραψε το 1-0, βάζοντας φωτιά στον πάγκο των Αφρικανών. Ένα γκολ που άξιζε στη Γκάνα για την επιμονή της και που «πάγωσε» τον Παναμά, ο οποίος είχε κάνει σχεδόν τέλειο αμυντικό παιχνίδι μέχρι εκείνη τη στιγμή.

Το πρόγραμμα του 12ου ομίλου:

1η αγωνιστική

17 Ιουνίου 2026

Αγγλία-Κροατία 4-2

(12', 42' Kέιν, 47' Μπέλιγχαμ, 85' Ράσφορντ - 36' Μπατούρινα, 45'+5' Μούσα)

18 Ιουνίου 2026

Γκάνα-Παναμάς 1-0

(90'+5' Γιρένκι)

2η αγωνιστική

23 Ιουνίου 2026

23:00 Αγγλία-Γκάνα, Boston Stadium, Βοστώνη

24 Ιουνίου 2026

02:00 Παναμάς-Κροατία, Toronto Stadium, Τορόντο

3η αγωνιστική

28 Ιουνίου 2026

00:00 Παναμάς-Αγγλία, New Jersey Stadium, Νέα Υόρκη

00:00 Κροατία-Γκάνα, Philadelphia Stadium, Φιλαδέλφεια

Δείτε τα highlights του αγώνα ΕΔΩ.

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