Φωτιά στον Έβρο: Σε Λεπτοκαρυά, Δαδιά και Τρεις Βρύσες τα ενεργά μέτωπα Ελλάδα 13:58, 26.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Βασικός στόχος των πυροσβεστικών δυνάμεων να σταματήσουν την πορεία της φωτιάς προς το βόρειο δασικό σύμπλεγμα