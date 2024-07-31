Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης σε αποθήκη στο Βοτανικό σε υπαίθριο χώρο επί της οδού Ορφέως. Σύμφωνα με την πυροσβεστική καίγονται υπολείμματα σκουπιδιών και λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και της τοξικότητας λίγο μετά της 13.00 το μεσημέρι «ήχησε» το 112 προκειμένου οι πολίτες να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν τα παράθυρα.

Επί τόπου επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Λίγο μετά τις 14.00 αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



📍#Αττική



🆘 Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αποθήκη στο #Αιγάλεω



‼️ Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 31, 2024

