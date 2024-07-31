Λογαριασμός
Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε αποθήκη στο Βοτανικό: «Ήχησε» το 112 λόγω των καπνών

Μήνυμα από το 112 κάλεσε τους πολίτες στην περιοχή να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν τα παράθυρα

UPDATE: 14:46
Πυροσβεστική

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης σε αποθήκη στο Βοτανικό σε υπαίθριο χώρο επί της οδού Ορφέως. Σύμφωνα με την πυροσβεστική καίγονται υπολείμματα σκουπιδιών και λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και της τοξικότητας λίγο μετά της 13.00 το μεσημέρι «ήχησε» το 112 προκειμένου οι πολίτες να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν τα παράθυρα.

Επί τόπου επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Λίγο μετά τις 14.00 αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή.

