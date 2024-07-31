Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε μετά τα μεσάνυχτα στο Αχλαδοχώρι Σερρών. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, πρόκειται για φωτιά στον Όρβηλο από τις 18 Ιουλίου, η οποία επεκτάθηκε και αναζωπυρώθηκε σε περιοχές του Αχλαδοχωρίου. Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν οι ρίψεις νερού και από αέρος. Ειδικότερα επί τόπου επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, 60 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου τμήματος και 17 οχήματα.

Μήνυμα από το 112 εστάλη τα ξημερώματα στους πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Την ίδια ώρα, σε ύφεση βρίσκεται η φωτιά στο Πευκοδάσος Κιλκίς ενώ έχει οριοθετηθεί η πυρκαγιά στις Μουριές η οποία ξεκίνησε από τη Βόρεια Μακεδονία.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική στο Πευκόδασος επιχειρούν από το πρωί 25 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα και 8 οχήματα και στις Μουριές παραμένουν 30 πυροσβέστες και 13 οχήματα.

Διαδοχικά 3 πυρκαγιές ξέσπασαν στον δήμο Παιονίας Κιλκίς σε λιγότερο από μία ώρα και με απόσταση 2 χλμ μεταξύ τους , ανέφερε σε ανάρτησή του χθες βράδυ ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας

Μέσα στη νύχτα, σε λιγότερο από μία ώρα και με απόσταση 1,5-2 χλμ μεταξύ τους, ξέσπασαν διαδοχικά στον δήμο Παιονίας Κιλκίς 3 #πυρκαγιές.



Η σοβαρότερη είναι στο Πευκοδάσος όπου επιχειρούν 16 οχήματα, 50 #πυροσβέστες και μια ομάδα δασοκομάντος της 2ης ΕΜΟΔΕ.

Χωρίς ενεργό μέτωπο παραμένει η φωτιά στην Εύβοια.

