Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής σε χαμηλή βλάστηση, στο Σχιστό στον Κορυδαλλό.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και 3 ελικόπτερα. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, στο Σχιστό #Κορυδαλλός.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 2, 2024
Κινητοποιήθηκαν 50 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και 3 Ε/Π.
Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
