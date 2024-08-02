Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής σε χαμηλή βλάστηση, στο Σχιστό στον Κορυδαλλό.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και 3 ελικόπτερα. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, στο Σχιστό #Κορυδαλλός.

Κινητοποιήθηκαν 50 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και 3 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 2, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.