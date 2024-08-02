Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Φωτιά στο Σχιστό Κορυδαλλού - Κινητοποιήθηκαν ελικόπτερα

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν δεκάδες πυροσβέστες

Πυροσβεστική

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής σε χαμηλή βλάστηση, στο Σχιστό στον Κορυδαλλό.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και 3 ελικόπτερα. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Σχιστό ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark