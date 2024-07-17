Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στο Σοφικό Κορινθίας , δίπλα στην εθνική οδό Επιδαύρου - Κορίνθου. Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 11.42 και αναπτύχθηκε σε πυκνή δασική έκταση. Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι μήνυμα από το 112 ήχησε στους πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις κινητοποιήθηκαν από την πρώτη στιγμή, καθώς η φωτιά εκδηλώθηκε σε πολύ πυκνό πευκοδάσος σε συνθήκες ακραίου καύσωνα. Επιχειρούν 22 εναέρια μέσα (10 αεροσκάφη και 12 ελικόπτερα), 140 πυροσβέστες, 6 ομάδες δασοκομάντος και και 37 οχήματα. Συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ, μηχανήματα έργου από ΓΕΕΘΑ και ΟΤΑ, καθώς και εθελοντές.

Η πυρκαγιά δεν απείλησε σπίτια, ωστόσο κ ατά την κατάσβεσή της τραυματίστηκαν ελαφρά 3 πυροσβέστες οι οποίοι φέρουν εγκαύματα και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Κορίνθου.

Οι πυροσβέστες την χαρακτηρίζουν ως «δύσκολη πυρκαγιά» καθώς έχει αποκτήσει μεγάλη έκταση το συγκεκριμένο μέτωπο. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν απειλείται οικιστικό κομμάτι.

Για την πυρκαγιά πραγματοποιήθηκε συντονιστική σύσκεψη στο Υπουργείο Κλιματικής Κρήτης και Πολιτικής Προστασίας, υπό τον υπουργό Βασίλη Κικίλια . Στη σύσκεψη μετείχαν μεταξύ άλλων συναρμόδιων υπουργείων, στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος, της ΕΛΑΣ και του Στρατού, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς.

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Βασίλης Βαθρακογιάννης μιλώντας στο ΕΡΤNews είπε ότι «είναι μια πυρκαγιά πάρα πολύ δύσκολη. Εξελίχθηκε σε πυκνή βλάστηση, κυρίως δασική έκταση, με πεύκα, με πολύ μικρή απόσταση μεταξύ τους και σε ένα πεδίο που χρειάστηκε η επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων να είναι άμεση, όπως και των εσωτερικών μέσων».

«Να τονίσω ότι αυτή τη στιγμή περιοδικά από αεροπλάνο επιχειρούν 19 εναέρια μέσα, 13 αεροσκάφη και ελικόπτερα, από τα δύο για το συντονισμό τους. Η πυρκαγιά βεβαίως και δεν έχει ελεγχθεί, παραμένει σε εξέλιξη. Έχουμε ακόμη πολλές εστίες να αντιμετωπίσουμε και όλες οι δυνάμεις παραμένουν στο πεδίο με τη συνδρομή υδροφόρων που έχει διαθέσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση και η Περιφέρεια Πελοποννήσου με έργα και εθελοντές αλλά και μηχανήματα έργου που έχει διαθέσει το ΓΕΕΘΑ (…)» επισήμανε ο κ. Βαθρακογιάννης.

Όπως είπε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ειδοποιήθηκε περίπου είκοσι λεπτά πριν τις 12 το μεσημέρι με τις φλόγες κάποια στιγμή να ξεπεράσει και το ύψος των 20 με 25 μέτρων. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τέτοια κατάσταση. Δεν λέμε ότι η πυρκαγιά έχει αντιμετωπιστεί, ούτε καν έχει περιοριστεί. Είναι σε εξέλιξη, όπως και σε εξέλιξη είναι όλο το επιχειρησιακό σχέδιο για τον περιορισμό της (…)».

Περαιτέρω ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Συγκεκριμένα, στο σημείο επιχειρούν 140 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων (συμπεριλαμβανομένων και 10 πυροσβεστών από τη Μολδαβία στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας) και 37 οχήματα. Επιπλέον, επιχειρούν 10 αεροσκάφη και 12 ελικόπτερα, τα δύο συντονιστικά. Κατευθύνονται επίσης, άλλα 3 εναέρια, και θα ενισχυθούν από 22 σε 25. Σημαντική είναι η συνδρομή από και από στρατό και εθελοντές

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά 🔥 στην περιοχή #Σοφικού



❗ Παραμείνετε σε ετοιμότητα



‼️ Ακολουθήστε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV @pyrosvestiki @hellenic — 112 Greece (@112Greece) 17 Ιουλίου 2024

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Άγιο Βλάση Κορινθίας. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 17, 2024

Χωρίς ενεργό μέτωπο στο Κιλκίς

Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο αυτή την ώρα στην πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι στην περιοχή «Τσολιάδες» Κιλκίς.

Η εξέλιξη επέτρεψε να αποκατασταθεί η κυκλοφορία των οχημάτων και στα δύο ρεύματα της ΠΑΘΕ και να αποκατασταθεί η λειτουργία του Τελωνείου, όπου πλέον επιτρέπεται η διέλευση των οχημάτων, τόσο από τη Βόρεια Μακεδονία προς την Ελλάδα, όσο και αντίστροφα.

Επιπλέον, αποκαταστάθηκε μερικώς η λειτουργία του τελωνείου των Ευζώνων στο Κιλκίς, όπου από το μεσημέρι δε διεξάγονταν διελεύσεις οχημάτων από και προς το ελληνικό έδαφος.

Η φωτιά, ξέσπασε αγροτοδαστική και χορτολιβαδική έκταση. Στο σημείο επιχειρούν 39 πυροσβέστες και δύο πεζοπόρα τμήματα, με 12 υδροφόρα οχήματα, ενώ ελικόπτερο πραγματοποιεί συνεχείς ρίψεις από αέρος.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πυρκαγιά στη Ζάκυνθο

Η Μεγάλη πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική έκταση στο χωριό Αγαλάς στη Ζάκυνθο. Η πυρκαγιά δεν απειλεί την κατοικημένη περιοχή, ωστόσο η έκτασή της είναι πολύ μεγάλη και η κατεύθυνση που έχει προς το χωριό Κερί.

Για την κατάσβεσή της ε πιχειρούν 31 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο τμήμα και 11 οχήματα, ενώ από αεροπλάνο έχουν κινητοποιηθεί ένα ελικόπτερο και πέντε αεροσκάφη.

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Μεσσηνία

Την ίδια ώρα, χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα σε οικοπεδικές εκτάσεις και ελαιώνες στη Μεταμόρφωση Μεσσηνίας.

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε ξερά χόρτα και οικοπεδικούς χώρους στις Αχαρνές κοντά σε σπίτια. Στο σημείο έσπευσαν επίγειες δυνάμεις και 1 ελικόπτερο.

Υπό πλήρης έλεγχος τέθηκε και η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε υπολείμματα καλλιεργειών που εκδηλώθηκαν στην περιοχή Βρύση Τυρνάβου .

Πυροσβεστική: 42 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

Σε 42 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές σύμφωνα με την Πυροσβεστική οι 30 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 12. Μάλιστα, όπως αναφέρουν πηγές της Πολιτικής Προστασίας, σε αρκετές από αυτές χρειάστηκε η συνδρομή εναέριων μέσων.

Αναφορικά με τα υπόλοιπες πυρκαγιές σύμφωνα με πηγές της Πολιτικής Προστασίας:

-Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 10:18 σε δασική έκταση στην Βαρυμπόμπη Αττικής. Η φωτιά ελέγχθηκε μέσα σε 20 λεπτά και στο σημείο επιχείρησαν 26 πυροσβέστες, 9 οχήματα και 2 αεροσκάφη ενώ συνδρομή παρείχαν υδροφόρες ΟΤΑ και εθελοντές.

-Στις 12:17 ξέσπασε πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μεταμόρφωση Μεσσηνίας. Η φωτιά δεν έχει πλέον ενεργό μέτωπο ενώ όπως αναφέρουν πηγές της Πολιτικής Προστασίας είχε περιοριστεί σε 1 ώρα. Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες, 9 οχήματα, 2 αεροσκάφη, και 1 ελικόπτερο.

-Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 12:19 σε χαμηλή βλάστηση στον Τύρναβο Θεσσαλίας. Η φωτιά δεν έχει πλέον ενεργό μέτωπο καθώς περιορίστηκε σε λεπτά ενώ επιχειρούν 30 πυροσβέστες, με 1 ομάδα πεζοπόρου, 9 οχήματα και 1 Ε/Π. Επιπρόσθετα συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

-Φωτιά ξέσπασε στις 12:22 σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Τσολιάδες Κιλκίς. Σύμφωνα με πηγές της Πολιτικής Προστασίας υπάρχουν λίγες διάσπαρτες εστίες και συνεχίζουν να επιχειρούν 39 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρου τμήματος, 12 οχήματα και 1 ελικόπτερο. -Στις 13:13 πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αγαλάς Ζακύνθου. Για την κατάσβεση της επιχειρούν 31 πυροσβέστες, με 1 ομάδα πεζοπόρου, 15 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ 18 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα μετέβησαν στο σημείο ακτοπλοϊκώς από Κυλλήνη.

-Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 13:25 σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Γαλάρο Ζακύνθου.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Τέλος η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.