Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής στο Μαύρο Λιθάρι Αττικής, σε χαμηλή βλάστηση.

Κάτοικοι της περιοχής δήλωσαν πως ήταν άμεση η παρέμβαση της πυροσβεστικής. Ωστόσο, για την ώρα παραμένει κλειστή η Αθηνών - Σουνίου από το ύψος της οδού Ηλέκτρας έως το ύψος της οδού Μινώος, για λόγους ασφαλείας.

Με βάση την αρχική ενημέρωση που παρείχε η Πυροσβεστική, πυροσβεστικές δυνάμεις και συγκεκριμένα, 19 πυροσβέστες με 9 οχήματα, 2 πεζοπόρα και ένα ελικόπτερο μετέβησαν άμεσα στην οδό Αμφιτρίτης, παράλληλη της Σουνίου. Έχει γίνει εκτροπή των οχημάτων στο ύψος της λεωφόρου Καραμανλή.

Στους κατοίκους που διαμένουν στην περιοχή Μαύρο Λιθάρι στάλθηκε μήνυμα 112 να απομακρυνθούν προς Γλυφάδα.

Νωρίτερα, μήνυμα από το 112 τους ζητούσε να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.