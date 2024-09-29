Φωτιά στο Ξυλόκαστρο

Σε εξέλιξη είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας, σε δασική έκταση στην περιοχή Ροζενά και πήρε διαστάσεις. Μάλιστα, νέα μηνύματα εστάλησαν από το 112 προκειμένου να εκκενωθούν οι περιοχές Πύργος και Ελληνικό.

Λίγο πριν τις 18.00 το απόγευμα εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🔥 Δασική πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή Ροζενών #Κορινθίας



❗ Παραμείνετε σε ετοιμότητα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) September 29, 2024

Η φωτιά καίει σε δύσβατο σημείο - σε χαράδρα με πυκνή βλάστηση - και επειδή δεν είναι προσεγγίσιμη για τις επίγειες δυνάμεις, επιχειρούν για την κατάσβεσή της πολλά εναέρια μέσα.

Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Από αέρος και εκ περιτροπής επιχειρούν 13 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα. Το ένα ελικόπτερο είναι για τον συντονισμό.

Σε ότι αφορά τις επίγειες δυνάμεις, έχουν κινητοποιηθεί 208 πυροσβέστες, 9 ομάδες πεζοπόρα τμήματα, και 59 οχήματα.

Η Κορινθία ήταν σήμερα σε «πορτοκαλί» συναγερμό για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Φωτ. αρχείου

Πηγή: skai.gr

