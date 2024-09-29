Καλαμάτα: Συμπλοκή ανηλίκων στο κέντρο της πόλης - Έδειραν 15χρονο

Επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο κέντρο της Καλαμάτας.

Σύμφωνα με το tharrosnews.gr, τρεις ανήλικοι, ηλικίας 14, 15 και 17 ετών συνεπλάκησαν με 15χρονο έξω από το ναό του Αγίου Νικολάου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία οι τρεις ανήλικοι αρχικά εξύβρισαν το θύμα, ενώ στη συνέχεια δύο από αυτούς το χτύπησαν.

Ο 15χρονος που ειδοποίησε την Αστυνομία μετέβη μόνος του στο Νοσοκομείο Καλαμάτας για να εξεταστεί, ενώ η Αστυνομία ξεκίνησε να αναζητά τους τρεις ανήλικους.

Τελικά, χθες συνελήφθησαν οι τρεις δράστες, καθώς και γονείς αυτών, οι οποίοι μετά από προφορική εντολή του εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθεροι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.