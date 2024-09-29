Προαστιακός Δυτικής Αττικής: Από το 2026 η σύνδεση με το σιδηροδρομικό δίκτυο

Το Β’ εξάμηνο του 2026, αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί ο νέος Προαστιακός Σιδηρόδρομος Δυτικής Αττικής προϋπολογισμού 132 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.

«Ο Προαστιακός Δυτικής Αττικής, που ξεκίνησε με την υπογραφή της σύμβασης τον Δεκέμβριο του 2023, υλοποιείται με ικανοποιητικούς ρυθμούς, αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕ, κ. Παναγιώτης Τερεζάκης, παρότι υπήρξαν αρκετά «αγκάθια», προσθέτει, τα οποία σχετίζονται κυρίως με απαλλοτριώσεις. Το 90% αυτών των ζητημάτων έχει επιλυθεί και σύντομα θα διευθετηθεί και το υπόλοιπο 10%, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα».

Παραθέτοντας τα οφέλη του έργου, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού, σημειώνει πως «όχι μόνο θα διευκολύνει περιοχές με πληθυσμό που απασχολείται σε βιομηχανίες της ευρύτερης περιοχής, αλλά κατά μήκος του οργανώνεται αυτή τη στιγμή ένας μεγάλος αριθμός logistics centers τα οποία θα εξυπηρετηθούν από το τρένο, ενώ παράλληλα θα μειωθεί ο φόρτος των βαρέων οχημάτων που κυκλοφορούν στον άξονα ΠΑΘΕ». Όπως τονίζει, ένα εμπορευματικό τρένο ισούται με την κυκλοφορία 15 – 20 βαρέων οχημάτων στους οδικούς άξονες.

Το έργο αναβάθμισης του υφιστάμενου Προαστιακού Σιδηροδρόμου Δυτικής Αττικής και συγκεκριμένα το Τμήμα Άνω Λιόσια – Νέος Σ.Σ. Μεγάρων – Π.Σ. Μεγάρων, με ανάδοχο την εταιρεία ΜΕΤΚΑ του ομίλου Metlen, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) και θα συνδέει τη Δυτική Αττική με την Αθήνα, τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, τον Πειραιά και το υπόλοιπο σιδηροδρομικό δίκτυο. Το έργο αφορά στην κατασκευή νέου κλάδου προαστιακού σιδηρόδρομου από τα Άνω Λιόσια έως τα Μέγαρα, εντός του υφιστάμενου σιδηροδρομικού διαδρόμου της παλαιάς σιδηροδρομικής γραμμής προς Πελοπόννησο. Συνοπτικά, το αντικείμενο του έργου αφορά την κατασκευή μονής γραμμής μήκους 36 χλμ. στα δυτικά της Αθήνας, από τα Άνω Λιόσια μέχρι τον παλαιό Σιδηροδρομικό Σταθμό Μεγάρων, πάνω στον άξονα της παλαιάς μετρικής γραμμής των ΣΠΑΠ, εξυπηρετώντας τις πυκνοκατοικημένες περιοχές Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Νερακίου, Νέας Περάμου και Μεγάρων.

Την Παρασκευή ο κ. Τερεζάκης επισκέφθηκε μαζί με τον υφυπουργό Μεταφορών κ. Βασίλη Οικονόμου την περιοχή στο πλαίσιο αυτοψίας και ενημέρωσης από τον Ανάδοχο για την πορεία των έργων.

Ειδικότερα, το έργο συνολικού μήκους 34,6 χλμ. αφορά στην ανακαίνιση της επιδομής της Σιδηροδρομικής Γραμμής με νέα υλικά και πιστοποίησή της στις αρχές Διαλειτουργικότητας και περιλαμβάνει εγκατάσταση συστήματος εναέριας γραμμής επαφής 25kV, εγκατάσταση συστήματος σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης με ETCS L1 με όλα τα πληροφοριακά συστήματα σταθμών, συστήματα τηλεπικοινωνιών και Η/Μ εγκαταστάσεις στους σταθμούς Το τελικό έργο θα διασυνδέεται με την Σιδηροδρομική Γραμμή Υψηλών Ταχυτήτων (ΣΓΥΤ) στον σιδηροδρομικό σταθμό των Άνω Λιοσίων. Στον προϋπολογισμό του έργου περιλαμβάνεται και ο κλάδος γραμμής προς τον παλαιό σταθμό Μεγάρων, η κατασκευή του οποίου αποτελεί δικαίωμα προαίρεσης που ενεργοποιείται με την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για το εν λόγω τμήμα.

Κατά τη λειτουργία του, θα εξυπηρετεί τους σιδηροδρομικούς σταθμούς/στάσεις: ΕΛΠΕ Ασπροπύργου, Ασπροπύργου, Βαμβακιάς, Ελευσίνας, ΕΛΠΕ Ελευσίνας, Λουτρόπυργου, Νέας Περάμου και Σταθμό Μεγάρων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

