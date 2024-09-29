Κρίσιμες είναι οι επόμενες ώρες για την εξέλιξη στην πορεία της υγείας του Δημάρχου Αιγιάλειας, Δημήτρη Καλογερόπουλο, ο οποίος το τελευταίο διάστημα αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα.

Σύμφωνα με το tempo24.news, o κ. Καλογερόπουλος ήταν προγραμματισμένο να ταξιδέψει στο εξωτερικό για ειδική θεραπεία, ωστόσο υπέστη σοβαρό αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο, με αποτέλεσμα να διασωληνωθεί στο νοσοκομείο του Ρίου, όπου και νοσηλεύεται, με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται εξαιρετικά κρίσιμη.

Θυμίζουμε πως το πρωί της Παρασκευής ο Δήμαρχος Αιγιάλειας ανακοίνωσε ότι θα χρειαστεί να λείψει από τα καθήκοντά του το επόμενο διάστημα.

Όπως είχε αναφέρει:

«Θα ήθελα να ενημερώσω τους συμπολίτες μας, ότι το επόμενο διάστημα θα απουσιάζω, όσο απαιτείται, από τα καθήκοντά μου για την αντιμετώπιση ενός προβλήματος υγείας που μου παρουσιάστηκε.

Είμαι σίγουρος ότι ο αναπληρωτής μου και όλοι οι συνεργάτες μου θα ανταποκριθούν με πλήρη επάρκεια στα θέματα του Δήμου μας.

Ευχαριστώ θερμά όλους για τις ευχές, το ενδιαφέρον και το σεβασμό τους σε αυτές τις προσωπικές μου στιγμές».

Πηγή: skai.gr

