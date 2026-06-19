Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα στηρίζει την ευρωπαϊκή πορεία του Μαυροβουνίου

Το γεγονός ότι η Ελλάδα στηρίζει αταλάντευτα την ευρωπαϊκή προοπτική του Μαυροβουνίο, τόνισε από την Ποντγκόριτσα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, όπου και συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό του Μαυροβουνίου Milojko Spajić και τον Υπουργό Εξωτερικών και Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Ervin Ibrahimović.

Μετά τη συνάντηση, ο Έλληνας ΥΠΕΞ τόνισε ότι η Ελλάδα στηρίζει αταλάντευτα την ευρωπαϊκή προοπτική του Μαυροβουνίου, επισημαίνοντας πως η ενταξιακή πορεία της χώρας είναι δίκαιη και θα αποφέρει αμοιβαία οφέλη τόσο για το Μαυροβούνιο όσο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Υπογράμμισε ότι η Αθήνα επιδιώκει την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων, αλλά και της συνεργασίας στους τομείς της οικονομίας, του τουρισμού, της ενέργειας και των υποδομών, ενώ στάθηκε στη σημασία της περιφερειακής σταθερότητας στα Δυτικά Βαλκάνια.

Ιδιαίτερα στον τομέα των μεταφορών, ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε τη στρατηγική σημασία του Αυτοκινητόδρομου Αδριατικής–Ιονίου, ενός έργου που θα συνδέσει πιο αποτελεσματικά την Ελλάδα με το Μαυροβούνιο και τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, διευκολύνοντας τη διακίνηση εμπορευμάτων από τα ελληνικά λιμάνια προς την ενδοχώρα της Αδριατικής και ενισχύοντας παράλληλα τις ροές τουριστών μέσω ενός ενιαίου διασυνοριακού οδικού άξονα.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη συμφωνία για την αποστολή ελληνικής επιχειρηματικής αντιπροσωπείας στην Ποντγκόριτσα το προσεχές διάστημα, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από τους τομείς των υποδομών, της ενέργειας, των κατασκευών και του τουρισμού, με στόχο την εξέταση συγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων, όπως έργα logistics, τουριστικών υποδομών και ενεργειακών συνεργασιών.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην αύξηση των ροών επισκεπτών μεταξύ των δύο χωρών, που ενισχύονται ήδη από τις εποχικές απευθείας αεροπορικές συνδέσεις Αθήνας–Ποντγκόριτσα και Αθήνας–Τίβατ, οι οποίες συμβάλλουν στη μείωση του χρόνου μετακίνησης και στην ενίσχυση του city break και θερινού τουρισμού εκατέρωθεν.

Ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι στόχος είναι η περαιτέρω αύξηση των δρομολογίων και η διεύρυνση των συνδέσεων, ώστε να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η κινητικότητα επιβατών, αλλά και η τουριστική και εμπορευματική διασύνδεση των δύο χωρών. Ο Ελληνας ΥΠΕΞ, αναφέρθηκε επίσης στη σημασία της ευρωπαϊκής προοπτικής της περιοχής, τονίζοντας ότι η ενσωμάτωση των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ θα συμβάλει καθοριστικά στην ειρήνη και την ασφάλεια.

Κλείνοντας, επανέλαβε τη δέσμευση της Ελλάδας να συνεχίσει να στηρίζει ενεργά το Μαυροβούνιο στην πορεία του προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπογραμμίζοντας ότι η διαδικασία αυτή θα ενισχύσει συνολικά την ευρωπαϊκή οικογένεια.

Πηγή: skai.gr

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