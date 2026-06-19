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Τρεις νεκροί από ρωσικές επιθέσεις στην πόλη Κραματόρσκ της Ουκρανίας

Η Κραματόρσκ βρίσκεται στη «ζώνη οχυρών» πόλεων, που αποτελεί βασικό στόχο της ρωσικής προέλασης για την κατάληψη ολόκληρης της περιφέρειας Ντονέτσκ

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Ουκρανία

Ρωσικοί βομβαρδισμοί προκάλεσαν τον θάνατο τριών αμάχων στην πόλη Κραματόρσκ της Ουκρανίας που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του μετώπου στην ανατολική περιφέρεια του Ντονέτσκ, ανέφερε ο κυβερνήτης της περιφέρειας Βαντίμ Φιλάσκιν.

Ο Φιλάσκιν δήλωσε μέσω ανάρτησης του στην εφαρμογή Telegram ότι άλλοι έξι άνθρωποι τραυματίσθηκαν σε δύο επιθέσεις κατά της πόλης, οι οποίες έπληξαν σημεία κοντά σε μια πολυκατοικία και έναν χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων.

Η πόλη Κραματόρσκ βρίσκεται στη λεγόμενη «ζώνη οχυρών» πόλεων της ανατολικής Ουκρανίας, την οποία η Ρωσία θεωρεί βασικό στόχο στην αργή προέλασή της για την κατάληψη ολόκληρης της περιφέρειας του Ντονέτσκ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: Ουκρανία Κραματόρσκ Πόλεμος στην Ουκρανία Ρωσία
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