Τη δημιουργία Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Χρηματοδοτικής Καθοδήγησης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες της ΕΕ, ζήτησε με επιστολή του προς τον επίτροπο Οικονομικών, Βάλντις Ντομπρόβσκις, ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, Γιώργος Αυτιάς, ως μέλος της Επιτροπής Οικονομικών.

Ο Γιώργος Αυτιάς τονίζει τον σημαντικό ρόλο της μικρομεσαίας επιχείρησης στην Ελλάδα και στην Ευρώπη για την οικονομία και την κοινωνία, επισημαίνοντας ότι «οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κρατούν ζωντανές τις τοπικές κοινωνίες και επομένως αν σβήσει η μικρομεσαία επιχείρηση από τον ευρωπαϊκό χάρτη θα σβήσει και η ευρωπαϊκή οικονομία».

Για τους λόγους αυτούς, υπογραμμίζει ότι είναι αδήριτη ανάγκη η ανάληψη πρωτοβουλιών για την απλούστευση των διαδικασιών χρηματοδότησης, αλλά και παροχής κατάλληλης καθοδήγησης και ενημέρωσης σχετικά με τις διαθέσιμες ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις. Αναφέρει, επίσης, ότι η υλοποίηση ενός τέτοιου μέτρου θα συμβάλει στην καλύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων και στην ουσιαστική στήριξη του μικρομεσαίου επιχειρηματία.

Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής:

Αξιότιμε κ. Επίτροπε,

Η μικρομεσαία επιχείρηση αποτελεί τη βάση της ευρωπαϊκής αλλά και της ελληνικής οικονομίας. Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται περίπου 700.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες κρατούν ζωντανές τις τοπικές κοινωνίες. Συμβάλλουν στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στην τόνωση της περιφερειακής ανάπτυξης και στην κοινωνική συνοχή.

Οι περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης σε χρηματοδότηση. Το έντονο ρυθμιστικό και γραφειοκρατικό πλαίσιο, η έλλειψη τεχνογνωσίας του μικρομεσαίου επιχειρηματία σχετικά με τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις και τις διαδικασίες αιτήσεων λειτουργούν ανασταλτικά. Ως εκ τούτου, στερούνται τα διαθέσιμα κονδύλια που δικαιούνται.

Κύριε Επίτροπε, αν σβήσει η μικρομεσαία επιχείρηση από τον ευρωπαϊκό χάρτη θα σβήσει και η ευρωπαϊκή οικονομία.

Για τους λόγους αυτούς, είναι αδήριτη ανάγκη η ανάληψη πρωτοβουλιών για την απλούστευση των διαδικασιών χρηματοδότησης, μείωσης της γραφειοκρατίας αλλά και παροχής κατάλληλης καθοδήγησης και ενημέρωσης σχετικά με τις διαθέσιμες ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, προτείνω να δημιουργηθεί Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Χρηματοδοτικής Καθοδήγησης για ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις. Έτσι θα διασφαλιστεί η καλύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων και η ουσιαστική στήριξη του μικρομεσαίου επιχειρηματία.

Με εκτίμηση,

Γεώργιος Αυτιάς

Ευρωβουλευτής ΕΛΚ



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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