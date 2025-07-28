Λογαριασμός
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στον Άγιο Σώστη Αρκαδίας - Υπό έλεγχο στο Αγριλόβουνο Οιχαλίας στη Μεσσηνία

Οι πολίτες που βρίσκονται στις περιοχές Άκρα και Άγιος Σώστης κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς Στάδιο - Επιχειρούν και εναέρια μέσα

UPDATE: 19:30
Αρκαδιά φωτιά

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Σώστης, στην Τρίπολη Αρκαδίας.

Αμέσως μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς ήχησε το 112 ζητώντας από τους κατοίκους που βρίσκονται στις περιοχές Άκρα και Άγιος Σώστης, στην Τεγέα Αρκαδίας να απομακρυνθούν προς Στάδιο. Ωστόσο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν την πυρκαγιά.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Επίσης, συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Υπό έλεγχο η φωτιά και στη Μεσσηνία

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα και στην περιοχή Αγριλόβουνο Οιχαλίας στη Μεσσηνία.

