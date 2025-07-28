Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Σώστης, στην Τρίπολη Αρκαδίας.

Αμέσως μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς ήχησε το 112 ζητώντας από τους κατοίκους που βρίσκονται στις περιοχές Άκρα και Άγιος Σώστης, στην Τεγέα Αρκαδίας να απομακρυνθούν προς Στάδιο. Ωστόσο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν την πυρκαγιά.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Επίσης, συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Σώστης, στην #Τρίπολη Αρκαδίας.

Κινητοποιήθηκαν 32 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης #ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα 2 Α/Φ και 1 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 28, 2025

Υπό έλεγχο η φωτιά και στη Μεσσηνία

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα και στην περιοχή Αγριλόβουνο Οιχαλίας στη Μεσσηνία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.