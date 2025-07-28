Κοινά στοιχεία του εκρηκτικού μηχανισμού που είχε τοποθετηθεί στην αυλή του δημοσιογράφου Γιάννη Πρετεντέρη και δεν εξερράγη με τη βόμβα που τοποθετήθηκε στο σπίτι του προέδρου της Ομοσπονδίας Σωφρονιστικών Υπαλλήλων στη Θεσσαλονίκη, εντοπίζουν τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας. Ο μηχανισμός αποτελούνταν από δυναμίτιδα, φιτίλι και πυροκροτητή, υπολείμματα του οποίου έχουν μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που έχουν αναλάβει και τις έρευνες, εκτός από την κατάθεση του ίδιου του προέδρου της Ομοσπονδίας, αναζητούν και άλλες μαρτυρίες που θα βοηθήσουν.

Παράλληλα, προσπαθούν να συγκεντρώσουν και υλικό από κάμερες ασφαλείας από γύρω δρόμους, καθώς στο σημείο της έκρηξης δεν υπάρχουν πολλές κάμερες που έχουν βοηθήσει μέχρι στιγμής.

Όσον αφορά στις πληροφορίες που ανέφεραν ότι στο σημείο έφτασε ένα άτομο με ταξί. Πρόκειται για γυναίκα η οποία εντοπίστηκε και έδωσε κατάθεση. Η ίδια επέστρεφε από διασκέδαση και έκανε αναφορά ότι είδε μια σκιά.

Ένα από τα σενάρια που εξετάζεται είναι να πρόκειται για το ίδιο άτομο το οποίο έδωσε εντολή για την τοποθέτηση της βόμβας στο σπίτι του δημοσιογράφου. Ένα πρόσωπο το οποίο είχε μπει στο κάδρο των ερευνών, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν στοιχεία σε βάρος του, είναι ένας 38χρονος ληστής αναρχικός, έγκλειστος των φυλακών, ο οποίος στα τέλη Ιουνίου είχε δημοσιεύσει σε ιστοσελίδα στο διαδίκτυο ένα κείμενο με το οποίο στρεφόταν εναντίον τόσο δημοσιογράφων αλλά και άλλων προσώπων.

