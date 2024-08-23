Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε χτες στις 20:20 στο εργοστάσιο παραγωγής αβγών Τσακίρης, στη Νεοχωρούδα, στη δυτική Θεσσαλονίκη. Η καταστροφή, ωστόσο, είναι ολοκληρωτική.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας η καταστροφή είναι ολοκληρωτική στις εγκαταστάσεις, όπου φιλοξενούνται τα γραφεία της διοίκησης, η τυποποίηση των αβγών, καθώς και οι υποδομές των logistics.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Το βράδυ της 22ας Αυγούστου, ξέσπασε από άγνωστη αιτία - προς το παρόν - πυρκαγιά, στις κεντρικές εγκαταστάσεις της εταιρείας μας (έδρα), στη Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης. Το αποτέλεσμα της πυρκαγιάς ήταν η ολοκληρωτική καταστροφή των εγκαταστάσεων, αν και η προσπάθεια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ήταν έγκαιρη και συντονισμένη. Στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις φιλοξενούνταν τα γραφεία της διοίκησης, η τυποποίηση των αβγών, καθώς και οι υποδομές των logistics.

Ωστόσο, είναι πρωτεύον για μας ότι, δεν διακινδύνεψαν ανθρώπινες ζωές.

Επιπρόσθετα δεν διακινδύνεψαν οι παραγωγικές μας εγκαταστάσεις (πουλιά), καθώς και οι εγκαταστάσεις των ζωοτροφών μας, που βρίσκονται σε διαφορετικά σημεία.

Παρόλα αυτά, διαβεβαιώνουμε τόσο τους συνεργάτες μας σε Ελλάδα και εξωτερικό όσο και τους καταναλωτές που μας στηρίζουν από το 1963 μέχρι και σήμερα, αναγνωρίζοντας την ποιότητα “ΑΒΓΑ ΤΣΑΚΙΡΗ” ότι, είμαστε ήδη σε φάση αναδιοργάνωσης και επανέναρξης των κρίσιμων λειτουργιών μας, ώστε να μην δημιουργηθούν κενά στην τροφοδοσία της αγοράς.

Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς, όλους όσοι βρίσκονται στο πλάι μας αυτές τις δύσκολες στιγμές και μας στηρίζουν με κάθε τρόπο. Φορείς, Επιχειρήσεις και ιδιώτες.

Παύλος Τσακίρης

CEO

Η εταιρεία «ΑΒΓΑ ΤΣΑΚΙΡΗ Α.Ε.»

Η δραστηριότητα της εταιρείας «ΑΒΓΑ ΤΣΑΚΙΡΗ Α.Ε.» ξεκίνησε το 1963.

Στον ιστότοπο της εταιρείας αναφέρεται πως “Το 2006 καινοτόμησε στον ελληνικό χώρο των αβγών, δημιουργώντας μια πρότυπη μονάδα βιολογικής παραγωγής αβγών και παράλληλη βιολογική καλλιέργεια 300 στρεμμάτων σιτηρών. Η εταιρία, έχοντας σημειώσει μεγάλη ανάπτυξη και ανταποκρινόμενη στη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση των καταναλωτών για ποιοτικά προϊόντα, έδωσε ιδιαίτερο βάρος στην εξειδίκευση σε τρόφιμα ειδικής διατροφής, βιολογικά – ελευθέρας βοσκής – πλούσια σε ω3. Έτσι, δημιούργησε ιδιόκτητες φάρμες, καθιστώντας την ΑΒΓΑ ΤΣΑΚΙΡΗ ΑΕ ως μια από τις πιο ποιοτικές εταιρίες αβγών στην Ελλάδα, με ιδιόκτητες παραγωγικές μονάδες. Στα πλαίσια της καθετοποιημένης λειτουργίας της, έχει συνάψει συμβόλαια παραγωγής αβγών με πιστοποιημένους παραγωγούς της Μακεδονίας και της Θράκης”.

